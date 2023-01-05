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【問題多達152項】高虹安：新竹市立棒球場挖出違約廢棄物　不會申辦WBC熱身賽

美國職棒大聯盟（MLB）去年（2022年)12月14日曾到新竹市立棒球場會勘，透過現場灑水器灑水約30分鐘後即造成嚴重積水。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/05 18:04
圖/高虹安臉書　

圖/高虹安臉書　

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新竹市長高虹安今天(5日)表示，新竹市立棒球場有挖出廢棄電線、磚頭等問題，考量安全性，竹市府不會爭取舉辦2023世界棒球經典賽（WBC）熱身賽。

【問題多達152項】高虹安：新竹市立棒球場挖出違約廢棄物　不會申辦WBC熱身賽

【問題多達152項】高虹安：新竹市立棒球場挖出違約廢棄物　不會申辦WBC熱身賽

圖/高虹安臉書

新竹市政府今上午舉行記者會，針對新竹市立棒球場相關議題指出，美國職棒大聯盟（MLB）去年（2022年)12月14日曾到新竹市立棒球場會勘，透過現場灑水器灑水約30分鐘後即造成嚴重積水。

竹市府表示，出現嚴重積水，顯見排水坡與草皮、土壤排水效能「糟糕」，甚至在隨機取樣土壤的過程中於草皮深度僅10至15公分處，發現長度近20公分的紅磚頭。

高虹安指出，竹市府昨（4日) 前往棒球場再次會勘，隨機取樣就挖到廢棄電線、廢土磚頭等異物，質疑工程涉偷工減料。

她表示，會勘人員在現場挖不到10公分深的情況下，發現不應該出現的異物，後續將進一步釐清工程的程序是否符合契約所記載內容。

中央社引述高虹安說，新竹市立棒球場地因仍有缺失，並考量安全等問題，竹市府不會爭取舉辦2023世界棒球經典賽（WBC）的熱身賽。

她指出，前竹市府團隊未考量竹市立棒球場為職業比賽場地，具有運動場館高度專業性及場地獨特性，將專案管理與監造併案發包委託同一家廠商辦理，衍生履約過程專案管理與監造人員角色混淆，造成監造未能落實審查監造作業等，影響施工品質。

高虹安表示，對於前竹市府團隊所遺留的複雜合約關係，考量後續竹市府恐面臨違約訴訟，將主動提交相關證據給新竹地檢署等單位。

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