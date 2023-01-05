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長壽秘訣竟是多喝水？！美國研究：血鈉值過高者早死風險高

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/05 17:08
喝水好處多，一份新研究還發現，多喝水能達到延年益壽的功效。（圖／Unsplash，由engin akyurt 提供）

喝水好處多，一份新研究還發現，多喝水能達到延年益壽的功效。（圖／Unsplash，由engin akyurt 提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）喝水好處多，可以幫助排便、加速新陳代謝、預防心肌梗塞和中風等，一份新研究還發現，多喝水能降低血液中的鈉含量，達到延年益壽的功效。該研究於1月2日刊登在E生物醫學（eBioMedicine）。

這份研究的受測者為11,255名成年人，研究人員從中排除掉糖尿病患者、吸菸者等可能會影響血液中鈉含量的疾病和習慣，並請他們提供血液樣本以化驗血清中鈉離子濃度。一般來說，正常人的血鈉值約為135-145 mEq/L，當攝取越多的水分，血液中的鈉含量就越低。

國家心臟、肺和血液研究所 (National Heart, Lung, and Blood Institute，NHLBI)的科學家Natalia Dmitrieva表示，研究結果顯示，適當的水合作用可以減緩衰老、延年益壽。

研究發現，與血液中鈉含量較低者相比，血鈉值高於142mEq/L者，有5成機率較容易出現早衰的情形，這些人的生理年齡也較老，罹患心臟病、第二型糖尿病、失智症的風險高出約6成4，早死風險也較高。

研究人員建議，測量血液中的鈉含量可供醫師作為診斷判讀的數據之一。若患者的鈉含量達到危險等級，可以及早採取措施，建議他們透過飲用果汁、蔬菜或水果等來補充水分。同時評估是哪些原因造成患者體內水分流失，例如藥物等。

根據衛生福利部臺中醫院衛教資訊，水份攝取量依每個人的年齡、體型、性別、體重、體質、工作性質、季節變化而有所不同。

一般腎功能正常的人，建議平均攝取水量每日在2000 ml左右（依體重決定，每公斤*30c.c.，大約就是一天喝水量），如果喝太多了，腎臟自然會把多餘的水份排出來，喝太少了，就會感覺口渴。但是腎功能不好或洗腎的病人，攝取水份量要更加小心。

生活中的水分來源非常多元，除了白開水外，飯菜、麵湯、稀飯、蔬果、果汁、甜點等等內含的水份，都算是喝水。

長壽秘訣竟是多喝水？！美國研究：血鈉值過高者早死風險高
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