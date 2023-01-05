傳承親人服務理念　淡水漁人碼頭志工導覽逾20年

淡水第二漁港(漁人碼頭)為本市重要觀光景點， 常年遊客眾多，並多集中於假日到訪， 因此漁人碼頭志工團隊主要工作內容為協助新北市漁業處， 提供漁人碼頭假日時段旅遊諮詢及港區環境巡查，迄今隊員人數已達 30人，多為創始初期即加入的在地退休資深人員，向心力強， 對淡水地區有深厚情感，其中資深志工李秀治擔任導覽志工超過20 年，更招募家人參與志工活動，服務精神令人動容。

李秀治當初為了享受親子的時光，她從職場上退下來， 到校園從事親師、圖書、故事、資訊、輔導等志工， 後來孩子年紀漸長，她走出校園，拓展志工範疇，學習導覽， 實地參與淡水文化古蹟等解說工作，也於2001年擔任淡水漁人碼 頭志工工作服務迄今， 定期排班從事服務台諮詢服務及不定期接受預約導覽等工作， 也熱心協助淡水漁人碼頭所有活動，藉由自身經驗傳達出來的故事與 知識，讓整個導覽過程變得更加豐富且有趣， 也會讓遠來之旅客印象深刻。

李秀治回憶起自己對志工的熱情，除了孩子繫起美麗的開端， 和她人生重要的三位親人-摯愛的祖父、 偉大的父親及敬愛的公公有絕對的影響， 他們各自用自己的方式從事義務的布施工作，祖父從年輕到老， 一輩子在家鄉金門為前線官兵和居民做推拿服務， 高齡的父親從農事退休後， 每天神采奕奕地穿梭在菜市場義務為鄉親煮水遞茶， 在鄉下從事鑲牙工作的公公，總是為經濟困頓的村民義務診治牙齒， 李秀治深受三位長輩的善舉影響。李秀治回想起她的志工生活， 雖然是付出時間和精力，但是反饋最多的還是自己， 除了付出的滿足外，處理事情的能力，人際關係的互動， 心靈的豐盈都在成長中，更蓄積志工服務的能量， 在淡水第二漁港漁人碼頭找到自己發揮的空間， 成為一位稱職的解說員，每天推廣家鄉的歷史、文化和美景、 進而廣結善緣，朋友滿溢，實際體會「施比受更有福」的感覺， 心靈有著滿滿的幸福感。

新北市漁業處表示，對於志工在新北市漁業推廣及新興觀光產業的付 出，要獻上深深的謝意， 他們協助推廣新北相關漁業措施或是觀光導覽工作， 讓民眾直接感受到最優質的服務，而民眾的滿意與回饋， 是持續服務的動力， 新北市漁人碼頭志工團隊期待未來更多志工加入， 一起投身為新北的漁業推廣奉獻一己之力。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供