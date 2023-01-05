深化「一鍵式服務」　北富銀首開行業先河導入LINE CLOVA智能客服

面對行動優先（Mobile First）時代，台北富邦銀行持續優化數位金融服務體驗，近期更率金融業之先，於北富銀LINE官方帳號導入AI服務LINE CLOVA（雲端虛擬助理，Cloud Virtual Assistant），為用戶打造貼身隨行的精準智能客服體驗。北富銀除提供即時和情境化的AI線上客服，現在在LINE官方帳號就可透過LINE對話框與AI客服進行問答，並將LINE官方帳號的「一鍵式服務」再升級，依據客戶偏好與屬性提供個人化投資試算與信用卡推薦，讓智能客服更貼近客戶實際生活與使用需求。
北富銀資深副總周郭傑指出，LINE在台灣滲透率高達9成，是國內即時通訊軟體之冠，為了讓客戶享有更優質的數位金融體驗，北富銀近年積極發展LINE官方帳號服務，此次導入LINE CLOVA智能客服，便是希望能借重LINE的高滲透率和實用功能，提供用戶更即時、便利且有效率的互動式服務，提升數位金融的實用價值。
透過LINE CLOVA的智能技術，北富銀LINE官方帳號導入超過2千題的問答，並進行1萬次以上的測試，用戶除了可以針對銀行服務、信用卡及商品相關主題提問，還能與智能客服進行多元的情境對話，例如天氣查詢、熱門問題及個人帳務查詢等，若需要專人協助，亦能在LINE官方帳號即時轉由真人文字客服線上引導，協助客戶解決各種問題，提升官方帳號的服務完整性。
北富銀LINE CLOVA智能客服另一大亮點，是能提供投資試算功能，客戶僅需透過30秒的簡單對話，輸入理財目標及投資偏好，智能客服就能依客戶屬性提供客製化的投資試算結果，包含每月投入金額、一次性投入金額及基金標的，並一鍵引導客戶至富邦行動銀行APP完成申辦。此外，智能客服還可針對客戶偏好的回饋方式和消費喜好管道，推薦最適合的信用卡，並同樣一鍵引導至辦卡平台完成信用卡申辦作業。
為了讓客戶更有感，北富銀持續打造虛實整合的金融服務，除了推出LINE CLOVA智能客服，並將客戶最常用的數位金融服務整合於LINE官方帳號中，讓北富銀LINE官方帳號功能宛如微型數位銀行。針對存款客戶，北富銀導入存款、信貸、投資方面的一站式服務，包括線上開立數位存款帳戶、一鍵查詢帳戶餘額以及即時匯率到價通知等；信用卡卡友從辦卡、核卡訊息、開卡到信用卡發送LINE消費通知，還可一鍵完成調整額度、綁定LINE Pay、設定信用卡暱稱、查看消費分析等；民眾想到分行辦理業務則可先透過LINE行動取號，臨櫃時便可免抽號碼牌省去等待時間。
經過四年悉心經營，北富銀LINE官方帳號的好友人數快速突破670萬大關，約當平均每4位民眾中就有1人加入。憑藉卓越的客群經營績效，以及透過實用功能優化服務體驗，獲得2022年LINE Family Club「最佳品牌」。跨入新的一年，北富銀為了陪伴LINE好友歡度每一天，特別與知名畫家晴天P莉合作，即日起至2023年1月19日加入北富銀LINE官方帳號，便可免費下載可愛實用的貼圖（下載連結：https://reurl.cc/6L30Z6）。
北富銀資深副總周郭傑表示，北富銀的數位金融服務以客戶實際使用需求為核心，搭建金融與生活深度融合的行動金融平台，期望能以「手機即銀行」的服務模式，為消費者打造無所不在的金融服務，實踐「生活即金融，金融即生活」之願景。