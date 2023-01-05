深化「一鍵式服務」　北富銀首開行業先河導入LINE CLOVA智能客服

面對行動優先（Mobile First）時代，台北富邦銀行持續優化數位金融服務體驗， 近期更率金融業之先，於北富銀LINE官方帳號導入AI服務LI NE CLOVA（雲端虛擬助理，Cloud Virtual Assistant），為用戶打造貼身隨行的精準智能客服體驗。 北富銀除提供即時和情境化的AI線上客服，現在在LINE官方帳 號就可透過LINE對話框與AI客服進行問答，並將LINE官方 帳號的「一鍵式服務」再升級， 依據客戶偏好與屬性提供個人化投資試算與信用卡推薦， 讓智能客服更貼近客戶實際生活與使用需求。

北富銀資深副總周郭傑指出，LINE在台灣滲透率高達9成，是國 內即時通訊軟體之冠，為了讓客戶享有更優質的數位金融體驗， 北富銀近年積極發展LINE官方帳號服務，此次導入LINE CLOVA智能客服，便是希望能借重LINE的高滲透率和實用功 能，提供用戶更即時、便利且有效率的互動式服務， 提升數位金融的實用價值。

透過LINE CLOVA的智能技術，北富銀LINE官方帳號導入超過2千題的 問答，並進行1萬次以上的測試，用戶除了可以針對銀行服務、 信用卡及商品相關主題提問，還能與智能客服進行多元的情境對話， 例如天氣查詢、熱門問題及個人帳務查詢等，若需要專人協助， 亦能在LINE官方帳號即時轉由真人文字客服線上引導， 協助客戶解決各種問題，提升官方帳號的服務完整性。

北富銀LINE CLOVA智能客服另一大亮點，是能提供投資試算功能，客戶僅需 透過30秒的簡單對話，輸入理財目標及投資偏好， 智能客服就能依客戶屬性提供客製化的投資試算結果， 包含每月投入金額、一次性投入金額及基金標的， 並一鍵引導客戶至富邦行動銀行APP完成申辦。此外， 智能客服還可針對客戶偏好的回饋方式和消費喜好管道， 推薦最適合的信用卡，並同樣一鍵引導至辦卡平台完成信用卡申辦作 業。

為了讓客戶更有感，北富銀持續打造虛實整合的金融服務，除了推出 LINE CLOVA智能客服，並將客戶最常用的數位金融服務整合於LIN E官方帳號中，讓北富銀LINE官方帳號功能宛如微型數位銀行。 針對存款客戶，北富銀導入存款、信貸、投資方面的一站式服務， 包括線上開立數位存款帳戶、 一鍵查詢帳戶餘額以及即時匯率到價通知等；信用卡卡友從辦卡、 核卡訊息、開卡到信用卡發送LINE消費通知， 還可一鍵完成調整額度、綁定LINE Pay、設定信用卡暱稱、查看消費分析等； 民眾想到分行辦理業務則可先透過LINE行動取號， 臨櫃時便可免抽號碼牌省去等待時間。

經過四年悉心經營，北富銀LINE官方帳號的好友人數快速突破6 70萬大關，約當平均每4位民眾中就有1人加入。 憑藉卓越的客群經營績效，以及透過實用功能優化服務體驗，獲得2 022年LINE Family Club「最佳品牌」。跨入新的一年，北富銀為了陪伴LINE好 友歡度每一天，特別與知名畫家晴天P莉合作，即日起至2023年 1月19日加入北富銀LINE官方帳號， 便可免費下載可愛實用的貼圖（下載連結：https:// reurl.cc/6L30Z6）。

北富銀資深副總周郭傑表示， 北富銀的數位金融服務以客戶實際使用需求為核心， 搭建金融與生活深度融合的行動金融平台，期望能以「手機即銀行」 的服務模式，為消費者打造無所不在的金融服務，實踐「 生活即金融，金融即生活」之願景。