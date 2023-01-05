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嚇阻中國經濟脅迫、動武　 拉斯穆森：北約提供經濟援助、與台灣聯合軍演

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/01/05 15:40
民主聯盟基金會主席拉斯穆森今（5）日在外交部舉行訪台記者會。(圖／中央社）

民主聯盟基金會主席拉斯穆森今（5）日在外交部舉行訪台記者會。(圖／中央社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）民主聯盟基金會主席拉斯穆森今（5）日於外交部召開記者會，談論烏克蘭情勢對台海問題的啟示、北約及歐洲國家如何協助台灣等議題。拉斯穆森也指出，經濟制裁是對中國的強力嚇阻，他建議將北約第五條落實在經濟層面，即一個民主國家受到經濟脅迫，其他民主國家以投資貿易形式協助，此外在歐洲領土與台灣合作訓練軍事人員及執行聯合軍演。

拉斯穆森曾任丹麥總理、北約秘書長，2017年創立「民主聯盟基金會」現為該基金會主席，也是台灣重要友人。拉斯穆森本月3日抵台進行為期3天訪問，為首位訪台的卸任北約秘書長。拉斯穆森表示，此次訪台意在展現對自由民主台灣，以及台灣人民有權決定自身未來的支持，尤其看到台灣海峽有個專制政權在威脅一個小的民主國家。

從烏克蘭情勢看台海：三個教訓

拉斯穆森表示，俄烏戰爭凸顯台海衝突不容忽視也不能重蹈覆轍。台灣可從俄烏戰爭中記取的教訓有三：其一，台灣必須有自我防衛能力嚇阻中國入侵，讓中國知曉對台動武將付巨大代價。例如美國台海戰略走向「戰略清晰」、台灣宣布恢復1年制義務役都是重要舉措。

其二，自由民主陣線展現空前團結，提供武器、發動經濟制裁等支援烏克蘭，這出乎俄國總統普丁（Vladimir Putin）所料，拉斯穆森指出，中國領導人習近平密切關注情勢走向，中國比俄國更依賴全球供應鏈，來自民主國家的經濟制裁相當具有威嚇力。

其三，要遏止中國侵略台灣，民主陣營須確保烏克蘭獲勝，倘若讓俄國建立新現狀，會讓獨裁者以為可以靠武力達成目，且歷史教訓指出姑息只會養奸。

北約如何協助台灣？聯合軍演與經濟援助

北約組織立基歐洲，未來是否應擴大至印太地區？對此拉斯穆森表示，印太區域現有四方安全對話（QUAD）、澳英美三方安全夥伴（AUKUS）等多邊機制，強化上述機制比北約擴大更能有效回應區域挑戰。然而，拉斯穆森也提出，北約盟友可在歐洲領土上協助台灣進行軍事訓練、執行聯合軍演，以此預防中國的潛在攻擊。

拉斯穆森進一步提出建議，認為可以將北約第五條的規定運用在經濟制裁層面。第五條規定為北約任一成員國遭受攻擊被視整體的攻擊，「經濟第五條」則可為有國家遭受中國經濟脅迫，其他民主國家應當予以協助。以受中國經濟脅迫的澳洲、立陶宛以及台灣為例，歐洲國家應以增加投資貿易的形式給予協助，譬如多買點台灣的啤酒、威士忌。

拉斯穆森也表示，近來各國政要訪台潮，非但不是造成台海緊張攀升的根源，而是展現全世界保衛台灣人的意志跟決心，有助威嚇中國以維護台海和平。

歐洲心態已改變

拉斯穆森也坦言，目前世界尚未對台海衝突給予足夠關注，但拉斯穆森強調，世界必須意識到，任何台海衝突將會對全球造成影響，防範台海衝突對全球都有利。

拉斯穆森指出，儘管中國經濟勢力大，台灣又遠離歐洲，但經歷俄烏戰爭後，多數歐洲人已然意識到，依賴中國廉價商品與俄國天然氣已然行不通。也正因如此，許多歐洲企業開始移出中國，以降低對中國供應鏈的依賴。

拉斯穆森表示，未來世界將有分別以中國與美國為首的威權陣營以及民主陣營，歐洲人必須意識到，與威權國家生意往來的風險。
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