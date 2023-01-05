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1/5台灣增31,514例COVID-19：31,078例本土、436例境外移入、45例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/05 14:21
指揮中心提供

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（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增31,514例COVID-19確定病例，分別為31,078例本土個案及436例境外移入；另確診個案中新增45例死亡。

指揮中心表示，今日新增之31,078例本土病例，為13,976例男性、17,088例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市仍是六都，依序為新北市(6,196例)，臺中市(4,143例)，臺北市(3,576例)，高雄市(3,371例)，桃園市(3,366例)，臺南市(2,594例)。

指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為22例男性、23例女性，年齡介於20歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月11日至今(2023)年1月1日，死亡日期介於去年12月13日至今年1月2日。

1/5台灣增31,514例COVID-19：31,078例本土、436例境外移入、45例死亡
1/5台灣增31,514例COVID-19：31,078例本土、436例境外移入、45例死亡
指揮中心說明，今日新增436例境外移入個案中，為255例男性、181例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月4日至今年1月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,979,699例確診，分別為41,642例境外移入、8,938,003例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計15,383例COVID-19死亡病例，其中15,364例本土，另19例為境外移入。

1/5台灣增31,514例COVID-19：31,078例本土、436例境外移入、45例死亡

更新時間 : 2023-01-05 14:35 GMT+08:00

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