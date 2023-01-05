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韓劇「黑暗榮耀」辛叡恩曾為收視毒藥　因收視低迷於節目難過落淚

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/05 15:16
辛叡恩在「黑暗榮耀」中演技讓觀眾驚豔（圖／截自IG @netflixkr）

辛叡恩在「黑暗榮耀」中演技讓觀眾驚豔（圖／截自IG @netflixkr）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Netflix原創韓劇「黑暗榮耀 The Glory」近日討論度相當高，許多觀眾都紛紛表示劇中主演及配角們的演技都十分出色，其中備受矚目的演員之一為辛叡恩，她在劇中飾演校園霸凌的加害者，獲得了一致好評。但在過去她卻是收視毒藥，還曾在節目中自責得落淚。

過去總是飾演內心善良甜美角色的辛叡恩，這次在「黑暗榮耀」首次挑戰反派角色。劇中她飾演朴妍珍青春時期的角色，是個家世顯赫的漂亮女高中生，但內心卻十分惡毒，總是帶頭在學校暴力相向、霸凌同學，光是她在劇中的表情、眼神就令人看得毛骨悚然，在螢幕前的觀眾也不由自主地感到害怕。

辛叡恩在2018年時以網路劇「A-TEEN」出道，之後也陸續在「會讀心術的那小子」、「快過來」、「境遇之數」中擔任主角，但收視率都無任何起色。「境遇之數」收視率皆維持在1%，「快過來」的第一集收視為3.6%，但後面卻大幅下降，最低收視甚至到了0.8%，也因此讓辛叡恩內心十分痛苦。

辛叡恩在2020年時曾出演Kakao TV的節目「Face ID」，她在節目中瀏覽「境遇之數」的評論時，有一則評論說道「劇很好看，但是收視率卻不好」，辛叡恩愣了一會說道「我們的電視劇怎麼辦？我真的睡不著，感覺要瘋了」「我常常在想是不是因為我的關係」。

她在節目中和好友「女神降臨」的女主角文佳煐見面時也難過得落淚，訴說著在演技方面遇到的瓶頸。她表示，她從某個瞬間開始，就滿腦子只想著該如何更好的詮釋劇本中的台詞，真的很想把戲演好。

去年辛叡恩與朴所羅門所主演的Disney+原創韓劇「第三人稱復仇」在許多國家排行榜中榮登第一名，她也因此開始受到關注，這次在「黑暗榮耀」中雖是特別演出，但首次挑戰惡角的她卻讓觀眾十分印象深刻，許多韓媒也爭相報導，吸引到了更多關注。

另外，韓版「不能說的秘密」在去年(2022年)1月底殺青，辛叡恩在劇中飾演晴依的角色，電影上映時間目前還未定。
韓劇
黑暗榮耀
辛叡恩

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更新時間 : 2023-01-05 16:06 GMT+08:00

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