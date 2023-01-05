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陽性率破三成！中國旅客機場篩陽卻落跑　南韓急通緝

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/05 12:18
韓國當局週三（4日）表示，他們正在通緝一名COVID-19檢測陽性的中國公民。（圖／美聯社）

韓國當局週三（4日）表示，他們正在通緝一名COVID-19檢測陽性的中國公民。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）路透社報導，韓國當局週三（4日）表示，他們正在通緝一名中國公民，他在機場入境時COVID-19檢測陽性，但卻在送往檢疫隔離的過程中逃逸了。

一位衛生官員Kim Joo-young說，這名中國人士在週二晚間抵達首爾仁川國際機場，並接受落地新冠肺炎採檢，檢驗結果呈現陽性，按規定將被送往酒店隔離７天，但隨後卻失蹤。

Kim Joo-young表示，這名人士的身份未被確認，但已被列入通緝名單。

依照《傳染病控制和預防法》，這名逃逸的中國人士若罪名成立，可能會被判處最高一年的監禁，或1000萬韓元（7,840美元）的罰金；另將面臨被驅逐出境，並在一定時間內限制入境。

自1月2日起南韓針對中國入境人士實施最新檢疫政策，不分國籍，只要來自中國的旅客一率得在落地後接受COVID-19檢測，並在機場等候結果，若陽性者須隔離7天。

另外，自1月5日起，所有搭乘自中國起飛至南韓的旅客，須出示出發前48小時核酸檢測結果（PCR檢測），或24小時內的抗原檢測結果，以上結果為陰性者方可登機。

據韓國疾病管理廳5日表示，1月4日共有1924名來自中國的入境人士飛抵仁川國際機場，其中327名為短期居留外籍人士，有103例確診。

自1月2日實施新規，首日的新冠肺炎陽性率為20%，第二天升至26%，第三天（1月4日）上升到31.5%。

此外，上述數據僅為落地採檢的外籍人士，還不包含韓國籍或持有長期居留簽證者，這些人可在入境後於居住地附近的衛生站進行核酸檢測即可。

陽性率破三成！中國旅客機場篩陽卻落跑　南韓急通緝
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中國
新冠肺炎

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更新時間 : 2023-01-05 13:04 GMT+08:00

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