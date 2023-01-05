NSO《黃俊文與好朋友們》室內樂音樂節　台北國家音樂廳重磅登場

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）國家交響樂團將在1月7日於臺北國家音樂廳舉辦力晶2023藝文 饗宴《NSO黃俊文與好朋友們－來自維也納》音樂會。

小提琴家黃俊文將攜手中提琴家提摩西‧李道特（Timothy Ridout）、法國號演奏家瑞德凡‧弗拉柯維克（Radova n Vlatković）、鋼琴家尤霍‧波赫約寧（Juho Pohjonen）及NSO音樂家群：鄧皓敦、曾智弘、林品任、 蔡竺君、黃瑞儀、黃日昇、唐鶯綺、蘇億容、賴俊諺、 簡凱玉及劉宜欣，分別呈現貝多芬：降E大調六重奏，作品81b、 布拉姆斯：第三號鋼琴三重奏，作品101，以及舒伯特：F大調八 重奏，作品803。室內樂的樂趣，就在於組合千變萬化， 對於演奏者和欣賞者來說，既是挑戰，更是樂趣。

黃俊文負責統籌策劃本次室內樂音樂節的， 將呈現貝多芬、布拉姆斯和舒伯特的室內樂經典。 貝多芬以室內樂創作起家，他曾為法國號留下不少相關作品， 早期的降E大調六重奏集結了兩支法國號與絃樂四重奏， 除了保有古典樂派的典雅風格，更呈現了法國號柔和、 甚至俏皮的趣味。布拉姆斯的第三號鋼琴三重奏編制精簡， 但情感濃郁，時而緊扣人心、時而詼諧， 甚至帶著令人回味的鄉愁韻味。舒伯特的F大調八重奏以絃樂五重奏 搭配單簧管、低音管、法國號，不只樂器組合多元， 六個樂章的安排也類似莫札特時代的嬉遊曲，帶著輕鬆、 悠閒的沙龍氛圍。

NSO執行長郭玟岑表示，小提琴家黃俊文在2019年獲前任音樂總監呂紹嘉邀請擔任NSO 駐團音樂家，由他所策劃的室內樂節目大獲得觀眾好評， 團員亦是佳評如潮。這次現任音樂總監準‧ 馬寇爾再度邀請黃俊文與他熟悉的音樂家朋友們演出室內樂， 途中遇到了大彩蛋就是小提琴家林品任的加入， 讓整體組合更加豐富，且增添不少色彩。

黃俊文認為，室內樂是音樂形式的最高境界， 也是一切的基礎，很多人好奇為何樂團要有大篇幅的室內樂演出， 「透過室內樂排練和演出的溝通和切磋，團員能彼此學習成長。許多作曲家透過室內樂，表達了他們最隱密的思緒， 也留下了最偉大的作品。」

黃俊文說，你如果想要真正認識蕭斯塔科維契， 你要聽他的四重奏；如果你沒有聽過貝多芬的奏鳴曲、四重奏， 那你無法認識貝多芬巔峰的創作。同樣的，透過歌曲、四手聯彈、 室內樂作品，你也才能體會舒伯特音樂的各種巧思和細節。

剛成為台灣女婿的中提琴家提摩西‧李道特，於2019年成為BB C英國廣播公司所舉辦的國際甄選─「新生代藝術家計畫」 的獲選者之一，2021年更參與了由林肯中心室內樂協會所舉辦的 鮑爾斯計畫 ，同年八月，李道特與首席指揮薩卡里‧奧拉莫，於BBC年度逍遙 音樂會中演出華爾頓中提琴協奏曲，曾獲得傑弗里‧ 泰特爵士獎Borletti-Buitoni Trust獎，成為歐洲新生代音樂家的先驅。