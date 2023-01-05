治癒腦癌有望！美國科學家研發「疫苗」可殺死腦腫瘤　降低復發率

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）腦癌不再是不治之症！美國研究人員研發一款「疫苗」來對抗腦癌，並讓它成為有效的抗癌劑，用來消除已形成的腫瘤並刺激產出長期免疫反應，以防止癌症復發。該研究於日前刊登於科學轉化醫學期刊 (Science Translational Medicine)。

該研究團隊來自美國波士頓的AMASA Therapeutics，為一間專門研究癌症治療的公司，其董事會成員之一的Khalid Shah博士說，我們的團隊發現一個想法，將癌症細胞轉化成能殺死癌症的疫苗，運用在多形性膠質母細胞瘤的小鼠動物實驗中，我們得到了令人鼓舞的結果。

報導指出，癌症疫苗並不是一個新概念，來自各界各國的科學家都在研發不同版本，但該團隊採用了截然不同的方法，運用活癌症細胞去破壞原發性腦瘤，並刺激免疫系統，達到降低復發機率。

多形性膠質母細胞瘤（Glioblastoma）是最常見的原發腦瘤，為一種快速生長變大的惡性星狀細胞瘤，且治癒率極低，平均存活期約18個月，不到5%的患者能存活超過5年。

其初期症狀缺乏特異性，如頭痛、頭暈、記憶衰退等，因此難早期發現早期治療，往往直到特異性症狀出現，如語言障礙、認知缺損、感覺異常、肢體無力、癲癇發作，及嚴重意識昏迷等才確診。