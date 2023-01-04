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快檢查千元鈔序號！彰化、雲林流竄這款同號碼假鈔 警已循線偵辦

這些假鈔上的序號全是「HR484268XD」，其中號碼諧音近似中文「是不是二六八（意指呆子）」，而後面的「XD」則是打字表情符號「大笑」的意思，嘲諷意味濃厚。日前已有相同序號的假鈔流入雲林縣菜市場攤商、店家、加油站，甚至連外送員都收過假鈔，臉書「虎尾人讚出來」還曾貼文提醒大家小心，也懷疑這批假鈔是相同犯罪集團放出來的。

By 生活組, 台灣英文新聞
2023/01/04 20:59
警方獲報查出假鈔號碼都為HR484268XD，目前已鎖定5嫌，循線追查中。（圖/中央社）

警方獲報查出假鈔號碼都為HR484268XD，目前已鎖定5嫌，循線追查中。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）彰化數名男子透過夜市玩遊戲找錢，將假的千元鈔換成真鈔，且假鈔上的序號全為「HR484268XD」，目前警方已鎖定嫌犯，偵辦循線逮人中。

綜合媒體報導，彰化縣內多個夜市攤商結束營業點錢時，竟發現收到假的千元鈔票，原來是有一名40歲男子帶領一群20歲上下的年輕人，看到遊戲攤位生意好時就拿出千元假鈔說要玩遊戲，利用人多時趁亂要求業者找零，換取真鈔。

根據警方，這些假鈔上的序號全是「HR484268XD」，其中號碼諧音近似中文「是不是二六八（意指呆子）」，而後面的「XD」則是打字表情符號「大笑」的意思，嘲諷意味濃厚。這款假鈔已在彰化流竄，攤商說，縣內多個夜市都有人被騙，大家也藉由手機通訊軟體相互提醒，以免受騙上當。

聯合報指出，日前已有相同序號的假鈔流入雲林縣菜市場攤商、店家、加油站，甚至連外送員都收過假鈔，臉書「虎尾人讚出來」還曾貼文提醒大家小心，也懷疑這批假鈔是相同犯罪集團放出來的。

根據彰化縣警察局員林分局永靖分駐所，派出所長劉晏誠今（4日）接受媒體聯訪時說，警方接獲民眾報案後已積極偵辦，目前已調閱路口監視器，掌握5名特定犯嫌，將以詐欺罪嫌通知到案說明，擴大查辦中，也提醒大家，年關將近，各類宵小蠢蠢欲動，假鈔和真鈔其實有明顯區別，民眾也可仔細比對就能避免受騙。
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彰化
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更新時間 : 2023-01-04 21:48 GMT+08:00

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