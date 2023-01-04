數位部資安院成立了！院長由何全德擔任

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）數位發展部於去年8月成立，其中國家資通安全研究院於今（4日）確認首任院長人選，為熟悉政府資安運作的前國發會資訊管理處處長何全德擔任。另二位副院長由政院國家資通安全會報技術服務中心主任吳啟文以及陽明交通大學講座教授林盈達分別出任。

根據資安院，何全德長期參與政府資訊與資安業務，相關經歷完整，並曾任前國發會資訊管理處處長，兼任國安會資通安全辦公室主任，更有擔任總統府第二局局長、數位發展部籌備工作小組諮詢委員的經驗。

資安院指出，何院長推動資通安全工作逾25年，參與國家各項重大資通安全政策及法規研擬推動，兼具資安與行政兩種專長。數位發展部長唐鳳期勉何院長協調各方共同為國家資通安全建立最堅實的專業科研及服務團隊，提升國家資通安全科技實戰力。

資安院成立初期規模約180至200人，從國家高度配合政府整體資安推動策略，扮演資通安全防護、資安人才培力及資安關鍵技術發展角色，協助規劃及推動國家資通安全防護機制，以及協助政府機關與關鍵基礎設施重大資通安全事件應變處置等。至於其他人事分配，根據資安院，董事會由唐鳳兼任董事長，董事成員包括數位部政務次長闕河鳴、資安署署長謝翠娟與產業署署長呂正華；國安會、國防部指派的當然董事，分別為國家安全會議研究員尤暖霞、國防部通信電子資訊參謀次長室次長盧建中。

關於資安院的設置，其設置條例於111年1月19日經總統公布，行政院核定於今（112）年1月1日正式施行。資安院也將落實蔡總統宣示的「資安即國安」政策，並強化「全民數位韌性」作為施政重點，結合各界力量推動資通安全科技研究及應用發展、協處國家資通安全防護機制及關鍵基礎設施防護、培訓資通安全人才、策進產學服務及國際合作，確保民眾數位生活福祉，提升國家數位韌性。