【台灣台北市立委補選政見會】吳怡農主打國安、正面選舉 王鴻薇重能源、社會安全網

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）台北市第三選區立委補選的公辦政見發表會今（4）日登場，民進黨候選人吳怡農的政見著重國家安全、松山機場遷移及雙語教育；國民黨候選人王鴻薇以核電、還稅於民及強化社會安全網為主要方向。

本次政見發表會舉辦於中影八德大樓，每人發言時間15分鐘。北市選委會考量防疫之故，不採辯論與第三方提問。

1號吳怡農政見如下：

正面選舉：批判謾罵、抹黑的選舉文化及對手，強調不做人身攻擊、回歸研究政策。

乾淨選舉：不掛看板、不插旗，不僅是出於環保，也意在降低年輕人參政門檻。

國安政策：建立國土防衛隊，支援第一線軍隊，與警消協作。此外，因應兵役調整，將會完善制度，保障役男安全與服役時間妥善利用。同時，將爭取中央增加消防預算，加速裝備汰換，緩解消防人力緊繃問題。

松山機場遷移：松山機場占地213公頃，連帶周遭3000多公頃土地用途受限，主張桃園機場第三航廈完工後可將航線及運載量轉移過去，以此緩解內湖交通問題，空間也可用於建立公共設施、社會住宅，解決老年人與青年的住房需求，並完善都市規劃，帶動未來台北市發展。

雙語教育：吳怡農也強調，他將為一般收入的家庭爭取平價外語課後輔導，為孩童提供雙語課後輔導機會。另外，疫情之後台灣的社會需要振興經濟方案，這也將是進入立院後積極爭取的重點。

2號王鴻薇五大政見如下：

駁斥抹黑、謾罵：王鴻薇表示，除了對政策提出批評，並無抹黑、謾罵，請吳怡農具體指出事證。此外，王鴻薇也強調，提出於政見會上辯論，但對手並沒有選擇辯論。

核二、核三延役：台灣近年多次缺電，6成五以上民眾擔心缺電，政府緊抱廢核神主牌，卻未有解決方案，她將會爭取核二核三的延役。

還稅於民：王鴻薇表示，很開心看到政府於今天發布將會對每位國民發6千元，但是這幾年蔡政府超徵稅金高達1.1兆，他強調，若非他提出相關政策，不曉得政府是怎麼花掉的這筆錢的。進入立院後，她將為納稅人看緊錢包，定期揭露。

強化社會安全網：衛福部逾2千億預算，國民在心理健康司的預算僅39億；即使是行政院2.0的方案，提高至368億元，人均預算也僅有27元。王鴻薇主張強化、增加政府提供社區心理衛生中心，進入立院之後，她將會大力爭取相關預算，強化社會安全網。

調查政府是否綁標特定媒體：王鴻薇表示若進入立院，將調查政府是否綁標特定媒體，民進黨席次太多，預算都用輾壓的，他將會盡他的努力，監督當局政府。

降低公辦都更門檻：公辦都更門檻比例偏高，要達到90%以上比例，導致民眾難以通過，應修法降低門檻。此外，王鴻薇主張公有土地應積極參與公辦都更。

3號蕭赫麟

蕭赫麟並未發表政見。