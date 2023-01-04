將世界帶入課堂　新北4校發展國際教育課程榮獲全國獎項肯定

教育部國民及學前教育署舉辦「111年度國際教育優良SIEP課程工具包徵選」，全國9件得獎教案中，新北市即囊括4件。在「國際教育融入國定課程」組，更屬全國唯一獲獎縣市，其中成功國小及三民高中榮獲優選，中和高中榮獲佳作；另「國際交流」組則由雙溪高中榮獲優選。獲獎學校校長於今(4)日市政會議中獻獎，與市長侯友宜共享榮耀。

教育局表示，新北市以十二年國教課程綱要為基礎，鼓勵各校辦理「學校本位國際教育精進計畫(SIEP)」，依據學校特色，從在地出發，將各國多元文化、環境保護等議題融入各領域，推動普及化、在地化、全球化的國際教育課程，將世界帶入課堂。

成功國小結合SDGs、閱讀、數位科技及雙語，發展「EYE我家鄉FUN世界」國際教育課程，從在地關懷出發，認識臺灣的人文與自然環境，進而關心全球議題。學生張愷倫表示，在「全球森友會」課程中，看到臺灣森林之美，學習到要謹慎用火保護森林，減碳才能夠減緩氣候變遷。也知道要從自身做起，多搭乘大眾運輸工具、自帶環保餐具等，成為地球的小小守護者，實踐全球公民的責任。

三民高中學生探索海洋議題，關心氣候變遷與人為因素形成的海洋危機。圖書館主任陳玫琪表示，學生運用創意，除班級倡議淨灘行動，也在酒精瓶和水杯墊上繪製獨特圖案，以義賣喚起民眾對海洋的關心，再將所得全數捐贈「財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會」，以具體行動落實環境永續發展目標。

中和高中重視國際教育與學生公民素養，並與3481地區國際扶輪社合作偏鄉英文學伴計畫，推動服務學習。學生鄭博謙表示，自己此計畫中擔任班長，指導學弟妹、處理設備、管理各項事務等。從中增進與人交談、促進合作的領導能力，自己從內斂少言到溝通無礙。透過服務讓自己更具同理心，陪伴偏鄉小學伴學習英語的歷程，更展現出令自己引以為傲的公民行動力。

雙溪高中與韓國世宗市Haemil高中進行國際交流，曾以梨泰院踩踏事故為課程探究議題。 Haemil高中更舉行臺灣文化祭實體活動，由雙溪高中與韓國學伴分享臺灣特色文物和零食，並以線上同步介紹臺灣文化，以虛實整合創造美好的交流經驗。學生張若妤表示，在臺灣文化祭活動，韓國學伴身著旗袍，現場DIY熱騰騰珍奶和牛軋糖餅乾，歡笑聲及掌聲不斷，雙方同學直呼有機會要互訪交流。

教育局長張明文表示，國際教育不僅於國際交流，更需要透過課程扎根，方能培養學生的國際素養。多元的國際教育課程，可結合科技、閱讀、雙語、美感，從在地出發，把世界帶入課堂。期待新北各校持續創發優質課程，引導學子擁抱充滿挑戰與變動的未來，培育具備公民素養的國際人才。

三民高中義賣所得全數捐給海洋保育與漁業永續基金會，透過實際行動實現全球公民精神。(照片來源：新北市教育局提供)

韓國世宗市Haemil高中舉辦臺灣文化祭，雙溪高中分享臺灣文化。(照片來源：新北市教育局提供)

成功國小與金車教育基金會合作減碳大作戰，並頒發感謝狀鼓勵學生落實減碳活動。(照片來源：新北市教育局提供)

中和高中偏鄉英文學伴，陪伴小學伴增進英語能力，善盡全球公民責任。 (照片來源：新北市教育局提供)