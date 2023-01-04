北富銀延長momo卡5%權益無上限　千大品牌最高10%回饋

台北富邦銀行延長momo聯名卡權益，將持續提供卡友momo通 路筆筆5%回饋無上限、千大品牌最高10%回饋無上限的超優福利 ，並加碼提供海外通路刷富邦momo卡消費可享最高5%回饋、訂 購機票或旅行社行程等多重優惠，今年新春， 北富銀將以豐富多元且誠意滿滿的旅遊及購物刷卡優惠， 陪伴卡友歡度農曆新年。

受到新冠肺炎疫情影響，帶動數位經濟快速發展，網購、 美食外送等各種宅經濟持續發燒，向來有網購神卡地位的富邦mom o卡，2023年第一季將延續各項主要權益，momo通路筆筆5 %回饋無上限、千大品牌最高10%回饋無上限， 卡友不用時時刻刻擔心回饋封頂。此外，還推出多樣化的刷卡優惠， 讓富邦momo卡2023年持續穩坐網購神卡地位。

歲末年終之際，民眾可充分利用春節期間也不打烊的電商平台，避開 人潮，隨時隨地輕鬆添購家具家電、置辦新衣、預訂年菜、 採買年貨、挑選禮品等，1月底前加碼推出特惠，週六momo日於 momo店內刷富邦momo卡，累積消費滿3,000元再回饋2 00元，若加計千大品牌回饋，好康將直衝16%，民眾千萬要把握 機會，購足所需，開心過好年。

另外，富邦momo卡更積極進攻海外刷卡市場，2023年將讓消 費者對於momo卡海外回饋感到驚艷。 隨著海外旅遊市場逐漸回溫，加上今年農曆春節連假長達10天、2 28連假也有4天，許多民眾計劃趁機好好安排一波海外旅遊，北富 銀特別規劃2023年6月底前，讓卡友於海外通路消費刷富邦mo mo卡可享最高5%回饋，於十大指定航空公司刷富邦momo卡享 最高10%回饋，六大指定旅行社刷富邦momo卡亦可享最高5% 回饋。

疫情期間同樣催化了電子支付快速發展，根據金管會統計，截至20 22年10月底，我國電子支付會員用戶已突破2千萬戶大關。 使用支付服務，富邦momo卡同樣提供超優回饋，2023年6月 底前於國內店外通路使用富邦momo卡，綁定包括Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、LINE Pay、街口支付等在內的指定支付/錢包之一般消費，可享最高5 %回饋。

北富銀資深副總周郭傑表示，現今電商網購、海外旅遊、 行動支付早已是兵家必爭之地，北富銀深刻洞察客戶需求， 致力為不同客群卡友提供多元服務和優惠。富邦momo卡身為台灣 網購市場最具指標性的信用卡，一方面將持續深化網購優惠， 另一方面也將滿足客戶不同通路消費需求， 讓卡友享有更全面的刷卡優惠。

※刷卡活動詳情及注意事項請參閱北富銀官網：https:// www.fubon.com/banking/ personal/credit_card/all_card/ momo/momo.htm

※謹慎理財信用無價，信用卡循環年利率1.96~15%。