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中華電信積極部署5G企業專網環境　偕同多家大型醫療院所實踐智慧醫療創造社會福祉

By 台灣英文新聞
2023/01/04 17:20

中華電信宣布智慧醫療應用再往前邁進一步。繼日前與臺大醫院簽署合作備忘錄後，積極導入5G專網及智慧醫療應用測試，今年已有遠距醫療驗證成果。中華電信表示，與臺大醫院的合作，目前已完成心臟專科醫師協助病患與遠端區域醫院醫師執行超音波會診。未來將持續提供病患遠距診療照護，強化病情診療效率及醫病關係緊密性，結合各自領域專業優勢，共同加速推動5G智慧醫療服務落地驗證，增進民眾福祉。中華電信持續不斷深耕5G智慧醫療應用，與台灣多家大型醫院廣結盟攜手合作，驗證5G技術整合智慧醫療應用，提升醫療應用服務穩定性及效率。

臺大醫院希望透過5G專網，可將高清醫療影像及多視角訊號畫面即時連線傳輸，並透過多訊源影像傳送技術，讓臺大醫院專科醫師與遠端執行醫師，同步操作與判斷超音波影像等掃描是否正確。中華電信執行副總吳麗秀表示，這次合作由中華電信協助臺大醫院於整合醫學科病房佈建5G專網環境，並提供自行研發的遠距醫療平台，實現與驗證此應用情境，讓兩地醫師可即時討論病情及治療計畫，快速讓專科醫師評估病人是否需轉院銜接照護。臺大醫院整合醫學科蔡宏斌醫師表示，病患及家屬亦回饋此治療方式有助於醫師向他們解釋病情，讓他們能更安心且有信心面對未來挑戰，此科技創新突破，著實有效提升醫療服務品質。此外，於5G智慧醫療應用驗證期間發現，5G專網設備連線速率及延遲度較Wi-Fi為優越，且因臺大醫院採用專屬頻段規劃，可避免同頻干擾風險，讓醫療影像即時傳輸更穩定。

中華電信亦與臺中榮總合作建置5G專網，透過5G高速網路將影像匯集至總院之專網邊緣運算裝置(MEC)，已多次完成即時的心導管、脊椎、達文西手術遠距協作指導，更將5G智慧醫療服務延伸至台中市和平區桃山部落，實現臺中榮總以5G科技服務偏鄉醫療的行動，充分發揮醫學中心等級的醫療品質；另外新竹臺大分院亦使用中華電信研究院自主研發5G MEC邊緣運算，將醫療資料本地卸載，提供院區即時應用，並強化資安及降低傳輸延遲。藉由5G專網，傳輸即時高清影像，提升遠距醫療的品質，強化國內智慧醫療發展。

此外，中華電信亦與桃園市政府及衛生福利部桃園醫院合作，建構5G精準聯網醫療暨緊急救護系統，於桃園醫院急診室架設5G 專網介接急診戰情系統，增加多視角、高清晰即時影像通訊設備，將救護車上傷患現況傳輸至急診室，結合急診戰情系統，輔助護理師執行到院前醫療判斷及準備，提高救援成效。於智慧長照服務方面，中華電信協助岡山榮家導入5G AIoT技術，並與高雄榮總進行5G遠距會診，有效提升榮家診療效率，快速提供醫療指引，使住民可透過遠距診療，享受完善的醫療照護，實現銀髮樂齡生活。近期尚持續規劃元宇宙及智慧醫療相關應用，拓展智慧醫療服務多元性。

藉由5G專網的導入，可實現跨院專科醫師會診之智慧醫療情境，提供醫師們討論病情，還能使醫學院學生於主治醫師第一視角學習病情判斷經驗。同時也讓病患得到更全面的照顧，縮短民眾轉院次數，於發生病情時即時判斷，提高治癒機率，實現診療零時差。中華電信與各醫療院所積極合作累積豐富經驗，未來可協助國內醫療場域導入5G專網環境，供院方拓展智慧應用驗證可能性，更促進家屬及病患理解病情，積極面對診療計畫。

更新時間 : 2023-01-04 18:46 GMT+08:00

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