疫情下線上教學陪伴家長！新北市育兒指導到宅服務　偏區守護幼兒先清理家務

瑞芳猴硐一家出生小孩，由於家境清寒， 且上有3個兄姊，新北市社會局擔心母親教養問題， 由七星區的育兒督導曾月裡進場提供育兒指導服務， 沒想到一進到案家，看到屋內堆滿了雜物， 孩子僅有一個小小空間容身， 曾月裡先是結合鄰里長及社團法人新北市汐止心汐止情慈善協會， 安排活動中心給讓這一家人暫時住宿， 然後帶著一群志工協助清理出上百袋的垃圾， 最後才能好好提供媽媽育兒指導，希望4個孩子都能健康快樂成長。

新北市自2009年起將全市29鄉鎮市分為10區， 委託10個單位辦理育兒指導暨學前啟蒙服務， 升格改制後持續服務；2022年起擴大為11區， 並由各區育兒督導帶領指導員進到案家， 進行嬰幼兒照顧能力及親職技巧提升， 育兒督導們透過專業的服務評估及業務推動，讓幼兒照顧更臻完善， 家庭功能更加提升。

主責北海岸育兒督導管明雯及七星區的曾月裡，行走偏區不遺餘力， 管明雯督導常帶著新北育兒寶貝袋，到公托、衛生所及幼兒園， 教家長育兒寶貝袋及發展篩檢表的使用方法， 服務過程也會帶著孩子製作學習小書，留下成長的記憶。

曾月裡表示，瑞芳猴硐這一家，媽媽和四個孩子及外公、 阿姨住在一起，但長久缺乏整理，屋內簡直像是雜物堆， 要育兒指導前必先得整理好空間， 畢竟舒適安全的環境是孩子成長的第一步。 曾月裡從2014年服務至今，不僅提供育兒指導， 更常主動協助案家聯結資源，包括民間社福單位、派出所、 鄰里長等，甚至有她服務的案家在生活改善後，主動回饋， 她說偏區資源較匱乏，需要更多的力量挹注。

曾月裡曾獲得新北市111年度績優育兒督導員， 另外土三區陳慧瑛及泰五林區李東穎、中和區李述華等督導也獲獎； 陳慧瑛為了幫助更多幼兒的發展能跟上腳步， 還到文化大學進修兒少福利碩士班；李東穎是督導群中唯一的男性， 以父親的角色，帶領案家提升父職功能； 李述華在疫情期間還製作影片，並線上指導陪伴家長育兒。

社會局長張錦麗表示， 育兒指導暨學前啟蒙服務不僅幫助家長提升照顧技巧， 也能成為家庭的支柱，更能即早守護幼兒的發展及健康。 新北市111年育兒指導暨學前啟蒙服務超過3,300人次， 今後仍會持續守護。