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美國開放娛樂用大麻　兒童誤食案例爆增逾15倍　約8%入住加護病房

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/04 17:11
美國有越來越多州開放娛樂用大麻合法化，誤食大麻製品的兒童人數也急遽上升。（圖／unsplash）

美國有越來越多州開放娛樂用大麻合法化，誤食大麻製品的兒童人數也急遽上升。（圖／unsplash）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國有越來越多州開放娛樂用大麻合法化，在過去5年內成長逾一倍，而根據一份研究也顯示，從2017年至2021年間，誤食大麻製品的兒童人數急遽上升，有些甚至嚴重到收治重症加護病房。

NPR（全國公共廣播電台）和CNN（有線電視新聞網）報導，根據發表在美國醫學期刊「小兒科」（Pediatrics）的研究指出，2017年6歲以下幼童意外食用大麻食品的案例約為200多起，到了2021年暴增至3,054起，增長了1,375%。

這份研究於2017年展開時，美國僅8個州和華府合法開放娛樂用大麻，30個州開放醫療用大麻，到了2021年分別增至19和40個州。

絕大多數兒童是在自己家裡發現這種藥物的，雖然大多數僅受到輕微影響，也未出現死亡個案，但有22.7%的兒童需要住院治療，其中8%（573名兒童）收治重症加護病房，家長仍不可掉以輕心。

這些可食用大麻製品通常以糖果、巧克力或餅乾等形式販售，有些包裝還印有可愛的卡通圖案，外觀很吸引兒童，研究還發現，黑市中甚至出現與知名零食、糖果包裝幾乎一模一樣的大麻製品，例如多力多滋（Doritos）、奇多（Cheetos）、長條呆子糖（Nerds Rope）、爆漿水果軟糖（Gushers）等。

雖然這些大型食品公司已經提起訴訟，但仍然可以在市面上買到。

兒童誤食大麻會出現心臟相關和中樞神經系統抑制的症狀、包括昏迷、嘔吐、呼吸困難、精神錯亂等。美國疾病管制與預防中心 (Centers for Disease Control and Prevention，CDC)警告，兒童接觸大麻後會產生嚴重後果，可能會造成行走、呼吸困難。

專家推斷，由於兒童體重較輕，因此誤食後對身體的影響更大，而且大麻製品通常非單顆包裝，成年人懂得節制，但兒童會當成糖果一口接著一口，導致攝取過量。

美國CDC建議家長應把所有大麻製品放在兒童無法碰觸到的容器中。

美國醫學毒物學學院敦促業者應改變其包裝，這樣孩子們就不會那麼容易混淆，家長也應避免在兒童面前食用，避免模仿行為。

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