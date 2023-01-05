春節連假不無聊！精選台灣10大兔年必逛展覽　透明圖書館、超夯IG美術館華麗登場

（台灣英文新聞／劉怡均 台北綜合報導）農曆春節放假在家不用擔心無處可去，台灣英文新聞幫讀者選出10大展覽，從拍照打卡到沉浸體驗適合全家大家一起出遊！

咒術迴戰展



（圖/聯合數位文創提供）

展出動態展示分鏡圖稿一窺背後團隊製作過程，華麗的戰鬥場面、細膩的人物刻畫，從不同視角再次認識這部擁有獨特世界觀的作品。集結動畫第一季經典橋段，巨大型投影所打造的沈浸式空間，帶領觀眾進入「咒術迴戰」所創建的奇幻世界，燃起對故事情節的熱血沸騰。除了日本展出的「虎杖悠仁執行死刑房間」外，本展更精心策劃台灣限定名場互動區搭配等身FRP。

日期：即日起至4/5 (除夕休館)

時間：週一至週日 10:00-18:00（17:30停止售票入場）

地點：華山文創園區東2A+2B館

票價：$390

官網：https://uevent.udnfunlife.com/animejujutsuten2022

鬼太郎的100隻妖怪



（圖/聯合數位文創提供）

2022年適逢鬼太郎作者水木茂老師冥誕100週年，日本水木工作室特地選定台北做為「鬼太郎的100隻妖怪」海外首站。點我看【鬼太郎懶人包】

地點：華山文創園區 西1、西2館

日期：2022.12.31~2023.04.05 (除夕休館)

時間：10:00 - 18:00 (17:30 停止售票及入場)

票價：$390－$730

官網：https://tickets.udnfunlife.com/Application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=N27GEOFD

伊藤潤二快閃店



(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

恐怖美學漫畫大師伊藤潤二限定快閃店多個拍照打卡點從門口一路蔓延至整個展場，巨幅漫畫篇章鋪天蓋地包覆整個室內空間，另外還特別規劃富江及雙一的主題展區，免費入場。

日期：即日起至3/19

時間：10:00-18:00（除夕休館）

地點：華山文創園區 中1A館

官網：https://bit.ly/3vyfXCS

一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展

展覽以1920年代Converse推出的Big 9（Chuck Taylor All Star運動鞋的前身），及1930年代的Chuck Taylor All Star（首款籃球員聯名球鞋）揭開傳奇序幕，展覽中除了精彩的NBA球星親穿戰靴，更展出山本耀司、Virgil Abloh等知名設計師聯名潮鞋，還有喚起許多人青春熱血回憶的 Slamdunk x Jordan6灌籃高手聯名鞋，完整說明運動鞋最初的發展起源，到如何帶動潮流文化崛起，以及在潮流文化發展中所扮演的角色及地位。

日期：即日起至3/5 (除夕、大年初一、2/28休館)

地點：中正紀念堂 2、3展廳⁣⁣⁣⁣

時間：每日10:00-18:00(最後入場及售票時間為17:30)⁣⁣⁣

票價：$390 －$760 元

官網：https://uevent.udnfunlife.com/sneakersunboxed

米奇藝術展全球巡展



(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

匯集Daniel Arsham、Nigo、陳冠希等頂尖潮流藝術家28件原創作品，並加入台灣在地創作孟耿如、余惟，跨界藝術作品首次亮相！點我看更多

日期：即日起至4/5

時間：每日10:00 - 18:00（ 17：30停止售票、入場 ）

地點：華山文創園區 中4 B館

票價：$380 元

粉絲頁：https://pse.is/4m6f7j

張雨生特展



（攝影／汪德範）

籌備一年多，張雨生特展「想你到月球」由格式設計展策規劃，瑪莎擔任音樂總監，找來五組歌手重新演繹寶哥經典代表作。《我期待 張雨生演唱會 致敬25》將於2023年3月11日與12日舉辦，邀請十組以上堅強音樂卡司輪番開唱，帶來經過改編的張雨生經典曲目，更將重現他生前唯一一部音樂劇《吻我吧娜娜》的精彩片段。 日期：即日起至2/28

時間：每日10:00-18:00（最晚入場17:30；每週一、除夕、初一休館）

地點：台北流行音樂中心-文化館2樓特展廳

粉專：https://www.facebook.com/FlyMeToTheMoonAndBack 達文西光影藝術特展

(製作/Taiwan News, Lyla Liu)

達文西亞洲首展由義大利團隊授權製作，台灣策展團隊再依據台灣場地重新規劃六大展區，走進大師經典創造，綜觀14世紀的文藝復興；台北場限定的《最後的晚餐》巨型9米長環狀數位動態展示與情境場景，讓觀眾走入達文西的經典畫作之中！

時間：即日起至1/29

地點：双融域 (台北101五樓，景觀台售票口旁)

官網：https://linktr.ee/leonardodavinci_experience

IG美術館 Gaki Hip

「Gaki」與「Hip」一起唸就成了閩南語的「自己拍」！Gaki Hip快閃展去年登場後獲廣大迴響，現在將進駐商場長達近半年，以台灣元素打造沉浸式「IG美術館」，裝置的誇張華麗風格凸顯現代社會當代文化，可以躺在鈔票堆上享受被錢砸得爽感，或置身巨型娃娃機被夾，還可以吃到「金蘭」醬油霜淇淋，一切都很潮很台！

躺在鈔票上！台灣首座IG美術館Gaki Hip快閃展覽 巨型夾娃娃機、檳榔燈15大互動裝置打造超台遊樂園

時間：1/22 - 5/12

地點：新光三越台北站前店 13F

票價：$320-$620

網站：https://www.klook.com/zh-TW/activity/67380-gaki-hip-taipei-igexhibition/

艾絲樂小兔期間限定店

Blackpink成員Rosé， Twice成員Sana都愛！美籍韓裔插畫家Esther Kim被稱為「韓國最夢幻插畫家」，在美國洛杉磯出生、 在東京長大！筆下的《Esther Bunny 艾絲樂小兔》首次登台灣！Esther Kim台北期間限定店推出首登場 的1.8米高「巨型艾絲樂小兔」公仔、「夢幻房間」、「 粉紅泡泡浴」、「粉粉乘涼椅」及「Pink粉粉購物車」 五大打卡點；高雄期間限定店打造「巨型邀請卡」「粉粉旋轉木馬」、「 夢幻衣帽間」及「浪漫玫瑰花牆」四大打卡點，更集結了超過百種夢幻新品初登場！

台北場

時間：即日起至2/28

地點：華山藝文特區

高雄場

時間：即日起至2/ 14

地點：夢時代

PINGU企鵝家族

超萌黏土動畫《PINGU企鵝家族》已滿40週年，「PINGU企鵝家 族期間限定店」設置「極地滑雪記」、 「冰河送禮趣」、「聖誕郵差車」、「雪屋聖誕趴」、「 溫馨平安夜」及6米高PINGU氣偶等8大拍照打卡點， 為粉絲們帶來雪國最道地的冬季氣氛！

時間：即日起至2/5

地點：台中PARK2草悟廣場

卡娜赫拉的小動物

兔年小天地！坐上「卡娜赫拉的小動物造型接駁車」，跟著趴在軟Q日式糰子上幸福的P助，還有抱著糖罐微笑的粉紅兔兔一起出發到主題店！3大新春打卡點－超過10米寬「兔年夢幻美食牆」，將化身為銅鑼燒的粉紅兔兔、Q彈的P助糰子及大口咬著鯛魚燒的粉紅兔兔！消費滿$499贈筷架。

地點：環球購物中心新北中和2樓（新北市中和區中山路三段122號）

日期：即日起至1/31

《助六の日常》快閃店



(圖/主辦單位)

《助六の日常》可愛寫實的筆觸畫風，描繪倉鼠助六的悠閒日常生活！現場有一米高立體助六公仔搭配向日葵花型拱門、首次亮相十米長的「萌萌出遊主題牆」等4大打卡牆！30款全新周邊商品，從外出用磁扣鑰匙圈到冬天必備暖手枕，還有超cute絨毛筆記本，粉絲怎能不收呢？還有人氣話題第一、香噴噴助六造型雞蛋糕，錯過就沒了呀！活動期間消費滿499元就送限量手帳貼，只送不賣！

地點：Global Mall 環球購物中心新北中和B2（新北市中和區中山路三段122號B2）

日期：即日起至1/31

透明圖書館

春室 The Pool 攜手朋丁打造《透明圖書室》（a reading room for everyone）展間，以「共學」為核心概念，將閱讀定義為一個好玩、感受創造力的過程。朋丁擬定了一份書單，以「環境意識」、「生活風格」、「玩」、「心智」作為關鍵字，邀究方社設計總監方序中 、Simple Kaffa創辦人吳則霖等推薦書籍打造專屬書櫃，此外還有大眼睛的厚片吐司暗藏巧思。

期間：1/6 - 3/19

地點：春室 Glass Studio + The POOL（新竹市東區東大路一段 2 號-3F ）

新年營業日：1月21日除夕休館，初一至初十照常營業

網站：https://www.facebook.com/springpoolglassstudio/

以上圖片如無特別註明皆為主辦單位及品牌提供