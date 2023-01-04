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韓流太強！南韓2021年文化產業出口額124.5億美元 達歷史新高

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/04 16:26
BLACKPINK（圖／截自Jennie IG@jennierubyjane）

BLACKPINK（圖／截自Jennie IG@jennierubyjane）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓2021年文化信息產業出口額創下了歷史新高，為124.5億美元，銷售額也比前一年（2020年）增加了7.1%。

根據韓媒報導，南韓文化體育觀光部（文體部）今（4）日表示，2021年實施的「2021年文化信息產業調查」結果顯示，南韓2021年該產業創下了124.5億美元的出口額紀錄，與2020年119.2億美元相比，增加了4.4%。

相關商品超過了家電的86.7億美元、蓄電池86.7億美元、電動車69.9億美元、顯示器36億美元等主要產品，成了南韓最具代表性的出口產品。

根據南韓文體部，南韓文化信息產業2016年至2019年的輸出額各為60.1億、88.1億、96.2億、102.5億美元，持續呈現上升趨勢。

根據南韓輸出入銀行（KEXIM），南韓文化信息出口額每增加1億美元，就會帶動化妝品、食品等生活消費品的出口額達1.8億美元。

文體部部長表示，雖然2023經濟狀況預計會較差，但期待文化信息產業能夠持續保持成長趨勢，往後也將集中扶植此產業。

此統計調查為文體部以出版、漫畫、音樂、動畫、廣告、卡通等8個產業企業及南韓內容振興院、電影振興委員會、信息通信政策研究院分別以遊戲、電影、廣播產業的調查結果進行統計。
南韓
文化產業
出口額

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更新時間 : 2023-01-04 17:14 GMT+08:00

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