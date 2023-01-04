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【南投立委3月4日補選】國民黨徵召前縣長林明溱　民進黨提名蔡培慧參選

➤南投縣長許淑華就任後，她的立委席次須補選，預計3月4日投票。➤2022年11/26台灣九合一大選南投縣長選戰，由國民黨立委許淑華對決前行政院中部聯合服務中心執行長、民進黨候選人蔡培慧。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/04 17:31
3月4日南投立委補選, 綠營推出2022年九合一大選參選南投縣長的蔡培慧(左) , 藍營則徵召南投前縣長林明溱 (右) (原圖: 中央社;...

3月4日南投立委補選, 綠營推出2022年九合一大選參選南投縣長的蔡培慧(左) , 藍營則徵召南投前縣長林明溱 (右) (原圖: 中央社;...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）南投縣長許淑華就任後，她的立委席次須補選，預計3月4日投票。國民黨中常會今天(1月4日) 通過徵召案，確定徵召前南投縣長林明溱參選。民進黨中常會今天徵召剛結束南投縣長選舉的前行政院中服執行長蔡培慧出戰。

許淑華原為南投縣第2選區立委，補選3月4日投票，1月9日至13日受理登記參選。

國民黨徵召林明溱

國民黨近日針對表態參選的林明溱之子林儒彬、縣議員游顥、宋懷琳等人，進行內部參考民調，同時在勝選的考量下，也將林明溱納入內參民調，作為徵召依據。最終，根據內參民調，若民進黨推出前行政院中服執行長蔡培慧參戰，林明溱勝選機率最高。

國民黨4日下午召開中常會，通過徵召林明溱參選南投立委，朱立倫在會中表示，南投立委這場補選因為時間非常匆忙，所以一定要團結一致，共同爭取勝選；他強調，大家不能有一己之私，不能自私自利，要放下自我、無私無我，團結才能勝選。

面對即將在1月8日舉行的台北市第3選區立委補選，朱立倫則說，他要拜託所有人，一定要非常謹慎、認真努力，因為補選投票率都不高，所以要全力以赴，絕不可以掉以輕心，否則可能會「贏在家裡，輸在票匭」，這意思就是最終支持者沒有出門投票。

朱立倫說，過去多次發生慘痛的經驗，他舉例，在吳志揚當選桃園縣長後，中壢立委將進行補選，前立委陳學聖代表國民黨參與補選，而當時外界普遍認為國民黨可以穩拿這席立委，但最終不幸因投票率太低而落敗，所以大家絕對不可以掉以輕心，每一票都要出來投票。

民進黨推出蔡培慧

民進黨中常會今天徵召剛結束南投縣長選舉的前行政院中服執行長蔡培慧出戰，蔡培慧說，必定全力以赴，努力贏得鄉親認同。

許淑華原任南投第2選區「濁水溪線」立委，選區7鄉鎮市包含南投市、名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉、信義鄉，民進黨徵詢及評估各項客觀因素後，提名蔡培慧參選。

民進黨中央今天下午宣布參選人後，蔡培慧透過新聞稿表示，非常感謝黨內人員凝聚團結意志，為家鄉南投的發展而努力，是她從政以來不變初衷，距離投票日只有2個月，必定全力以赴、加足馬力衝刺，努力贏得鄉親認同她的服務熱忱。

蔡培慧說，她出身南投偏鄉、心在南投，不論是集集大地震重建期間或踏入政壇，深切感受鄉親渴望會做事、有能力、不分黨派，真心只為南投發展的政治人物，尤其縣長選舉結束後感恩謝票，許多鄉親不捨與惋惜，來自於大家對南投未來的憂心，她審慎思考後，經共同討論，非常感謝黨中央及地方支持。

中央社引述蔡培慧指出，國民黨方面最後由未經民調對比的前南投縣長林明溱參選，如此內部民主機制運作讓不少民眾大感意外，南投沉痾已久、百廢待舉，林明溱曾任立委、縣長，大肆造空橋、建高塔工程，沒有為地方帶來顯著經濟收益，相反的，南投縣發展長期停滯，造成人口外移、產業蕭條，這些都是她迫切重振的目標。

蔡培慧說，她曾是獲評鑑優質立委，對於教育環境升級、促成中興大學南投校區、協助農業環境提升及從農保障、銀髮長輩交通醫療及長照、青年議題等，都相當有經驗，有信心再次成為南投人引以為傲的優質立委、有能力制定並執行促進經濟及地方發展的政策、充分照顧弱勢、有效連結中央資源，全心全意服務選民。

蔡培慧表示，選舉過程要消耗的人力、物力、財力，對來自偏鄉、沒有豐厚金脈的她來說，每一項都是莫大壓力，但為了南投、為了共同家鄉，她思考很久，決定承擔責任為南投再拚一次。

【南投立委3月4日補選】國民黨徵召前縣長林明溱　民進黨提名蔡培慧參選
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