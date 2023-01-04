岸田海外行13日訪美國會拜登 聚焦台海、美日同盟現代化

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）白宮於美東時間3日證實，日本首相岸田文雄將於1月13日訪問華府，與美國總統拜登進行雙邊會談，雙方將就美日同盟現代化、北韓、烏克蘭、台海以及自由開放印太等議題進行意見交換。

路透社報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）3日於聲明指出，拜登（Joe Biden）期待在13日於白宮歡迎岸田文雄到訪，以進一步加深美日兩國政府、經濟與人民間的聯繫。

聲明表示，過去一年中，拜登與岸田兩位領導人密切合作，推動美日同盟現代化，包括透過「四方安全對話」（Quad）以擴大從氣候變遷到關鍵技術等主要議題合作，並推進自由開放印太區域。

聲明指出，拜登與岸田還將討論一系列區域與全球議題，包括北韓的非法大規模殺傷性武器與彈道飛彈計畫、俄羅斯對烏克蘭的殘酷戰爭，以及維護台灣海協和平穩定。

聲明還重申，美國全力支持日本近日發布的國家安全戰略，以及擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國與其作為聯合國安理會非常任理事國任期。兩位領導人將慶祝美日同盟的空前強大，並將為他們未來一年的夥伴關係確定方向。

讀賣新聞指出，岸田在4日的新聞發布會上宣布，將於9日展開海外訪問行程，前往法國、義大利、英國、加拿大，並於13日抵達美國。岸田表示，他將談論新版的安保政策，並再次確認與美國的密切關係。

拜登於去（2022）年5月訪美時，曾對岸田加強日本國防能力的決心表示讚賞。日本於去年12月16日在臨時內閣會議上通過新版安保三文件，包含「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」與「防衛力整備計畫」，於外交及國防層面將中國定為「最大戰略挑戰」、允許自衛隊「擁有反擊能力」與未來5年間的國防預算費約43兆日圓等安保變革。

美國戰略與國際研究中心（CSIS, Center for Strategic and International Studies）日本項目負責人Christopher Johnstone表示，岸田的出訪將加強日本作為美國在印太地區最關鍵盟友的地位。此外，岸田將尋求拜登對其國家的安全與國防戰略的認可，特別是對其獲得反擊能力的支持，「日本的防衛戰略要求在近期內引進美國製造的戰斧巡航導彈」，「岸田將會尋求拜登的支持以迅速採取行動。」

Johnstone還指出，兩位領導人將關注與中國相關的經濟安全議題，包括半導體等敏感技術出口管制方面的合作。