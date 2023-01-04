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台灣影集式音樂劇《SC驚釀小酒館》千張票券秒殺　高唱30歲魯蛇心聲高雄封箱演出

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/04 16:04
《SC驚釀小酒館》。（圖/主辦提供）

《SC驚釀小酒館》。（圖/主辦提供）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣原創音樂劇《SC驚釀小酒館》由周家寬、蘇志翔（鳥屎）、顏辰歡與百萬旅遊系YouTuber「欸你這週要幹嘛」跨界共演，超過4千張票券開賣10分鐘內完售，有粉絲表示：「好緊張，以為在搶韓團的演唱會！」

《SC驚釀小酒館》於北中南總共演出28場次，累計超過 2.1萬名的觀眾，全劇以小酒館作為故事舞台，演繹兩位30歲還一事無成的魯蛇，在創業過程中如何面對人生的種種抉擇及挫折，貼近人心的劇情與朗朗上口的歌曲，備受觀眾青睞，在網路上有破千則的好口碑。

製作團隊為五口創意工作室，致力於推廣台灣的原創音樂劇，期待開創台灣表演藝術市場的新契機。為了迎接《SC驚釀小酒館》最後一站的封箱演出，製作團隊更規劃了一系列慶生活動，要跟觀眾在高雄一同慶祝作品誕生一週年，製作人預告：「一定會給觀眾更多驚喜！」

即日起至2023年1月8日止，憑《SC驚釀小酒館》任一場次的紙本票券或電子憑證購買《勸世三姐妹》音樂劇票券，即可享85折優惠，將於1月6日至8日衛武營戲劇院上演，內容描述三姊妹闊別多年重歸故土，為得到遺產開始跳起牽亡歌陣，唱出生命裡的諸多缺憾與心聲，笑中帶淚的劇情與歌曲絕對讓觀眾回味無窮。

SC驚釀小酒館官方Instagram：https://www.instagram.com/surprise_craft/
SC驚釀小酒館官方臉書：https://www.facebook.com/SurpriseCraftTheMusical/
SC驚釀小酒館

更新時間 : 2023-01-04 17:14 GMT+08:00

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