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2023年最佳飲食排名出爐！最後一名為外食族最愛的「生食」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/04 15:19
《美國新聞及世界日報》每年都會評選出年度飲食法排名，今年的最後一名竟是生食。（圖／unsplash）

《美國新聞及世界日報》每年都會評選出年度飲食法排名，今年的最後一名竟是生食。（圖／unsplash）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）《美國新聞及世界日報》每年都會評選出年度飲食法排名，今年的第一名依舊是由地中海飲食蟬連，而最後一名竟是生食，包括生菜、生魚片和水果等，都是外食族的最愛。

《美國新聞及世界日報》（U.S. News & World Report）每年都會邀請不同範疇的召集健康和營養、糖尿病、心臟等專業人士組成評審團，按照健康營養完整性、飲食遵循的難易度、長期、短期減肥和預防疾病的潛力等7個類別去評選出年度最佳飲食法排名，今年共審查了24種飲食。

2023年最佳飲食排名中，由地中海飲食（Mediterranean Diet）連續第六年奪得冠軍；「利用飲食方式來防止高血壓」的得舒飲食（DASH Diet），及美國營養師 Dawn Jackson Blatner 所提出的彈性素食飲食（Flexitarian Diet）並列第二。而生食（Raw Food Diet）則被列為最後一名。

根據《美國新聞及世界日報》網站介紹，生食為所有未經烹飪、加工、微波、食品照射、基因工程的食物，例如水果和蔬菜、發芽的穀物和豆類，有時還包括動物產品，例如生（未經高溫消毒的）牛奶、生牛奶製成的奶酪、生魚片、生魚和某些種類的生肉。

專家們說，吃生食的好處非常有限，因此總體排名最低，而且其卡路里和蛋白質含量往往低於熟食，往往讓人容易感到飢餓。

《美國新聞及世界日報》的健康主編Gretel Schueller說，食用生食雖然能短時間內減輕重量，但就長遠來看，均衡的健康飲食才是成功和堅持下去的關鍵。換句話說，我能堅持多久，我能不能長期做這件事？如果一開始有成效，但沒堅持下去，體重終究會回到起點。

其他未受專家們青睞的飲食還包含，低碳水化合物飲食（low-carb Atkins diet）、帶餐飲食（SlimFast）等，全是食物內容較單一性，含有過多加工的奶昔、能量棒、代餐等食物類型。

另外，生酮飲食（Keto Diet）今年位居第20名，排名略略往上，雖然多年來一直被評為最不利於健康的飲食，但其主打高脂低碳飲食能快速達到減重的目，特點不用挨餓戒口，對於愛吃又想減肥的人來說是一大福音。

不過，生酮飲食會攝取飽和脂肪含量較高的油脂，一些研究表明這與心臟健康問題有關。不吃碳水化合物也意味著不吃水果、蔬菜和全麥等營養豐富的食物，這也是為什麼今年專家們仍然把其排在倒數幾名的原因。

2023年最佳＆最差飲食排名出爐！最後一名為外食族最愛的「生食」
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健康
減重

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更新時間 : 2023-01-04 15:42 GMT+08:00

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