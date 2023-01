冬天都不冬天了 歐洲遭極端熱浪襲擊 1月溫度高達20度

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)才剛迎來2023年,歐洲就遭遇了極端熱浪侵襲,程度之劇,甚至勝過去年夏季的災難性熱浪。當冷不冷,四季失序,寒冬雖苦,超級暖冬卻更令人憂心。

CNN報導,根據氣象學家Maximiliano Herrera,元旦當天,歐洲至少八國寫下有紀錄以來最暖的1月:列支敦斯登、捷克、波蘭、荷蘭、白俄羅斯、立陶宛、丹麥、拉脫維亞。Herrera憂心忡忡道,「這是歐洲史上最極端熱浪。」

本該是白雪靄靄的隆冬,各地卻見夏日氣溫,尤以31日至1日的跨年「怪獸」高溫惟最。列支敦斯登首都Vaduz攝氏20度、捷克城鎮Javornik 19.6度、波蘭村莊Jodłownik 19度。

Herrera表示,這不尋常的高溫,比起去年在歐洲肆虐的熱浪,有過之而無不及,且範圍相當廣,從歐亞邊界一路燒至西班牙北部,是有史以來歐洲首次可與北美「匹敵」的熱浪。

本波熱浪成因是非洲西海岸聚積的熱空氣,氣團往歐洲移動,帶來了不合季節的溫暖條件。氣象專家雖稱,目前怪罪氣候變遷言之過早,但警告未來極端氣候勢必益發頻繁、劇烈。

矛盾的是,歐洲正逢能源危機之際,極端熱浪其實解了燃眉之急。俄烏戰爭,俄國挾能源以勒歐洲,推升天然氣價格,而在異常高溫下,暖氣需求減少,從而使天然氣價格跌至俄國去年2月開戰以來的最低。

此外,俄國大力轟炸烏克蘭能源設施,意圖凍死烏人,各國緊急運送發電機馳援,百姓還過著輪流限電的日子,這熱浪反倒成了救命草,整體用電量有所減少。烏克蘭政府顧問Anton Gerashchenko元旦推文說道,「連老天都站在烏克蘭的一方。」



德國一處滑雪場,高溫導致滿地翠綠(圖/美聯社)

We just observed the warmest January day on record for many countries in Europe.



Truly unprecedented in modern records. pic.twitter.com/bUux1XOBH9