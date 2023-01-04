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冬天都不冬天了 歐洲遭極端熱浪襲擊 1月溫度高達20度

矛盾的是，異常暖冬使天然氣需求下降，能源危機得以緩解

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/04 14:52
瑞士阿爾卑斯山的一處海拔1,600公尺滑雪場，缺雪只能用人造雪（圖／美聯社）

瑞士阿爾卑斯山的一處海拔1,600公尺滑雪場，缺雪只能用人造雪（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）才剛迎來2023年，歐洲就遭遇了極端熱浪侵襲，程度之劇，甚至勝過去年夏季的災難性熱浪。當冷不冷，四季失序，寒冬雖苦，超級暖冬卻更令人憂心。

CNN報導，根據氣象學家Maximiliano Herrera，元旦當天，歐洲至少八國寫下有紀錄以來最暖的1月：列支敦斯登、捷克、波蘭、荷蘭、白俄羅斯、立陶宛、丹麥、拉脫維亞。Herrera憂心忡忡道，「這是歐洲史上最極端熱浪。」

本該是白雪靄靄的隆冬，各地卻見夏日氣溫，尤以31日至1日的跨年「怪獸」高溫惟最。列支敦斯登首都Vaduz攝氏20度、捷克城鎮Javornik 19.6度、波蘭村莊Jodłownik 19度。

Herrera表示，這不尋常的高溫，比起去年在歐洲肆虐的熱浪，有過之而無不及，且範圍相當廣，從歐亞邊界一路燒至西班牙北部，是有史以來歐洲首次可與北美「匹敵」的熱浪。

本波熱浪成因是非洲西海岸聚積的熱空氣，氣團往歐洲移動，帶來了不合季節的溫暖條件。氣象專家雖稱，目前怪罪氣候變遷言之過早，但警告未來極端氣候勢必益發頻繁、劇烈。

矛盾的是，歐洲正逢能源危機之際，極端熱浪其實解了燃眉之急。俄烏戰爭，俄國挾能源以勒歐洲，推升天然氣價格，而在異常高溫下，暖氣需求減少，從而使天然氣價格跌至俄國去年2月開戰以來的最低。

此外，俄國大力轟炸烏克蘭能源設施，意圖凍死烏人，各國緊急運送發電機馳援，百姓還過著輪流限電的日子，這熱浪反倒成了救命草，整體用電量有所減少。烏克蘭政府顧問Anton Gerashchenko元旦推文說道，「連老天都站在烏克蘭的一方。」

冬天都不冬天了 歐洲遭極端熱浪襲擊 1月溫度高達20度
德國一處滑雪場，高溫導致滿地翠綠（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-01-04 15:42 GMT+08:00

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