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台灣彩券新春刮刮樂上市! 包括「2千萬超級紅包」「200萬加賓士休旅車」•獎金獎項破紀錄

台彩表示，今天(1月4日) 上市的6款新品，總獎項2283萬個，100萬元（含）以上獎項共有893個，總獎金逾176億元，為刮刮樂歷年單次發行總獎金、總獎項及100萬元（含）以上獎項個數最多的一次。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/04 14:43
台灣彩券公司4日在台北舉辦「2023刮刮樂新品首發記者會」，台彩公司董事暨發言人黃志宜（後排中）公布新春限定刮刮樂，包括民眾期待的「20...

台灣彩券公司4日在台北舉辦「2023刮刮樂新品首發記者會」，台彩公司董事暨發言人黃志宜（後排中）公布新春限定刮刮樂，包括民眾期待的「20...

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台彩宣布，新春限定「2000萬超級紅包」刮刮樂今天(4日) 上市，新台幣2000萬元頭獎有7個，二獎「200萬元加賓士休旅車」共10個，三獎100萬元多達850個，頭獎至三獎的數量，皆創史上最多。

台灣彩券公司今天舉辦「2023刮刮樂新品首發記者會」，台彩公司董事暨發言人黃志宜表示，今年是第4屆公益彩券發行期間的最後一次農曆新年，春節假期的天數也多達10天，為回饋消費者支持，6款新品中，包括民眾期待的「2000萬超級紅包」，總獎金與各獎項個數都破紀錄。

迎接金兔年，黃志宜說，今年「2000萬超級紅包」頭獎金額2000萬元增至7個，二獎「200萬元加賓士休旅車」共有10個，搭配的汽車獎品為賓士GLA180 2023年款。

黃志宜表示，「2000萬超級紅包」三獎100萬元，今年多達850個、比去年多200個；「2000萬超級紅包」總獎項個數超過589萬個，總獎金逾127億元，總中獎率69.33%。

台彩指出，今天同步推出「金兔獎」、「大三元」、「好運連發」、「兔年行大運」與「財神迎春」等5款刮刮樂新品，售價從100元至500元不等，讓年節的喜氣氣氛更濃厚。

台彩表示，今天上市的6款新品，總獎項2283萬個，100萬元（含）以上獎項共有893個，總獎金逾176億元，為刮刮樂歷年單次發行總獎金、總獎項及100萬元（含）以上獎項數量最多的一次。

台灣彩券新春刮刮樂上市! 包括「2千萬超級紅包」「200萬加賓士休旅車」•獎金獎項破紀錄
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