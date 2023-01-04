（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增33,871例COVID-19確定病例，分別為33,330例本土個案及541例境外移入；另確診個案中新增17例死亡(其中1例為境外移入個案)。



指揮中心表示，今日新增之33,330例本土病例，為15,334例男性、17,974例女性、22例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市為新北市(6,621例)，臺中市(4,381例)，臺北市(3,763例)，高雄市(3,613例)，桃園市(3,476例)，臺南市(2,915例)。



指揮中心指出，今日新增16例本土病例死亡個案，為9例男性、7例女性，年齡介於60歲至90多歲以上，皆屬重度感染、15例具慢性病史、9例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年7月18日至12月31日，死亡日期介於去年7月18日至今(2023)年1月1日。





指揮中心說明，今日新增541例境外移入個案中，為281例男性、260例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。入境日期介於去年12月4日至今年1月3日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,948,201例確診，分別為41,266例境外移入、8,906,881例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計15,338例COVID-19死亡病例，其中15,319例本土，另19例為境外移入。

1/4台灣增33,871例COVID-19：33,330例本土、541例境外移入、17例死亡