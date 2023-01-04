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韓劇「請回答」系列是否可能會有「請回答2002」？導演親自回應了

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/04 12:11
「請回答1997」十週年，主演們及導演於李施彥YouTube頻道再次合體（圖／李施彥IG@lee_si_eon）

「請回答1997」十週年，主演們及導演於李施彥YouTube頻道再次合體（圖／李施彥IG@lee_si_eon）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）韓劇「請回答」共有三個系列「請回答1997」、「請回答1994」及「請回答1988」，每個系列都是以當時所流行的事物、發生的大事件做為背景，深得觀眾的喜愛，但在「請回答1988」後卻遲遲未有新作，導演申元浩日前在「請回答1997」主演之一李施彥的YouTube頻道上，說明了請回答系列未有新作品的原因。

順應「請回答1997」的十週年，演員李施彥請來了「請回答1997」中的主演們徐仁國、殷志源、Hoya李浩沅以及導演申元浩至YouTube頻道，一起談論當時拍攝的幕後小花絮，而導演也談到了請回答系列的拍攝契機及幕後故事。

李施彥在影片中談到，他個人非常希望能有「請回答2002」，並說道，他一直以為以2002年為背景的系列會在「1988」結束後製作，但七年以來卻一直沒有任何消息。

2002年的大事件是，國際足協世界盃由南韓及日本主辦，也是南韓隊史上第一次踢進了四強。

申元浩表示，因世界盃的版權問題很難解決，因此要製作「請回答2002」有困難。他接著說道，「1988」中有播出了首爾奧運，當時是透過與位在瑞士洛桑的國際奧委會（IOC）本部通話，才得以解除版權，且版權也不是永久的，合約期限為一年半、兩年，後來因沒有續約，現在的重播畫面都是經過馬賽克處理後播出的。

事實上，奧委會擁有奧運大會開幕、閉幕式及比賽所有場面的獨家著作權，僅有奧委會可銷售轉播權。另外，「奧運」一詞、五環旗等奧運會象徵、平昌奧運會等具體大賽名稱、標誌、吉祥物等版權也皆屬奧委會，只有正式的贊助企業可將其用於行銷。若違反規定，可能會因侵犯著作權而纏上官司，與奧運有關的訴訟中有很大一部分與著作權相關。

申元浩說道，「請回答」系列所需的道具、文化商品、該年代的歌、電影、電視劇等，都有著著作及肖像權，若不僅是播放於國內，而是播放於全世界，需要相當可觀的製作費。

近期最熱門的韓劇「財閥家的小兒子」中亦播出了2002世足的場面，陳導俊將順陽汽車的行銷利用於南韓進入世界盃4強的事件上。根據韓媒朝鮮日報報導，「財閥家的小兒子」製作費為352億韓元（約8.8億台幣），而「請回答1988」共20集，總製作費為60億韓元左右（約1.5億台幣），製作費相差甚大。
韓劇
請回答1997

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