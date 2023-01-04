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烏克蘭轟炸俄軍營釀多死 俄國：都是士兵使用手機惹的禍

都是小兵的錯

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/04 11:37
俄國在頓內次克佔領區的一處軍營遭到烏軍轟炸（圖／路透）

俄國在頓內次克佔領區的一處軍營遭到烏軍轟炸（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）烏克蘭元旦零時對俄國在烏東占領區頓內次克（Donetsk）的一座軍營進行火箭攻擊，釀成重大傷亡，俄方4日將責任全推到士兵身上，是他們濫用手機，讓敵方得以鎖定位置。

BBC報導，俄方表示，1日的該場空襲，發生在頓內次克的一處技職學院，烏克蘭用美製海馬斯（Himars）火箭系統發射了6枚火箭，其中2枚遭到擊落。俄方稱89名士兵喪生，烏方則稱至少400人被炸死，300人受傷，惟數字難以驗證，但能確定的是，這是開戰至今最俄軍所承認的最大起傷亡。

俄國國防部表示，該軍團的副指揮官Col Bachurin也在本次攻擊中喪生，正進行究責調查，但「很顯然」是該地士兵違反規定，在烏軍武器攻擊範圍內「大規模」使用手機，使烏軍得以定位軍營座標所致。

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攻擊當下，位於Makiivka的該技職學院，聚集了新徵召的士兵，包括總統普丁（Vladimir Putin）去年9月下達部分動員令、逼30萬人上戰場的軍員。軍火庫就在校區，如今也成了一片瓦礫堆。

部分俄國評論員、政治人物怒轟俄軍無能，竟如此對待士兵，使其暴露於極大風險之中。頓內次克傀儡政權前領導人物Pavel Gubarev表示，將大批新兵安置在一棟大樓內的決定，簡直就是疏忽罪行，必須有人被懲處。莫斯科國會副議長Andrei Medvedev猛酸，被甩鍋的是小兵，而非做決定的指揮官，一點也不意外。

烏克蘭飛彈襲擊俄軍營釀多死 俄國：都是士兵使用手機惹的禍
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更新時間 : 2023-01-04 12:39 GMT+08:00

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