魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台灣目前的主流病毒株以BA.5為主，但占比不斷下降，近4成感染的是新變異株，新北衛生局表示，接種雙價疫苗能有效預防Omicron變異株感染造成中重症，第20期疫苗系統已於4日上午9時開放預約，提醒民眾盡快預約接種，提升保護力。

新冠肺炎疫情延燒3年，Omicron亞型變異株仍不斷變異，魔王級XBB.1.5短短一個月便成為美國的主流病毒株，還被喻為目前「免疫力脫逃能力最強」，面對新病毒來勢洶洶，你還在猶豫是否該接種疫苗嗎？

新北市衛生局表示，第20期疫苗預約平台預約自今（4）日起至1月6日，每日上午9時至晚上8時開放系統預約，接種時間為1月9日(一)至1月15日(日)；接種地點為新北市合約院所、中和Global Mall等處開設專診提供接種服務，預約請至新北市COVID-19疫苗接種預約https://vacbooking.ntpc.gov.tw，民眾可多多利用。

第20期疫苗預約平台接種對象及疫苗種類資訊如下：

6個月至5歲嬰幼兒莫德納第1至2劑

6個月至4歲嬰幼兒BNT第3劑(基礎劑)

6個月至11歲孩童BNT 1至2劑

滿6歲-11歲兒童莫德納雙價疫苗(BA.4/5)第3劑(追加劑)

12歲以上青少年及成人BNT、Novavax 1至6劑

莫德納雙價疫苗(BA.4/5)第3至6劑(追加劑)

新北市衛生局呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友，另外外出需落實防疫、外出戴口罩、個人防疫措施不能少、有症狀不要上班上課。