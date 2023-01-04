聖誕夜大火過後！朱宗慶重出江湖演出雲門《薪傳》　台灣票房一個月內近6成完售

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）朱宗慶打擊樂團倉庫於聖誕節夜晚慘遭祝融，損失達千萬，攜手雲門於3日宣布，6年未執鼓棒的創辦人朱宗慶將重出江湖，率團參與今年春天雲門舞劇《薪傳》的演出。

雲門舞集50週年，4月起將重演林懷民的傳奇舞作《薪傳》，票券起售一個月已近6成完售。

朱宗慶打擊樂團於3日招開記者會宣布，在創團37週年的隔天，感謝各界對火災的關心，善後事宜順利進行，原訂2月9日開演的《木蘭》焚燬的布景也在重製中，演出將如期推出。

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朱團透過新聞稿說明，《薪傳》6城20場的巡演，除臺東場次因場地因素，朱團也都將現場演奏。這將是朱宗慶在卸任國家表演藝術中心董事長後首度登臺演出。

林懷民於去（2022）年規劃《薪傳》演出時傳訊朱宗慶：「明年雲門五十，想演薪傳，你來打鼓嗎？」朱宗慶立刻回訊：「我想，很期待！」

兩人的好交情源於1982年朱宗慶自維也納留學歸國，朱宗慶說，「隔年，國立藝術學院成立舞蹈系，創系系主任林懷民聘我到舞蹈系教授音樂相關課程。1985年後，我個人與打擊樂團多次隨雲門巡演，每一次擔綱《薪傳》的現場演奏，都是畢生難忘的回憶！」

1985年，朱宗慶首度參與《薪傳》臺灣與赴美巡演，自此開啟與雲門的多次合作。最後一次是20年前，2003年的公演。

朱宗慶說，在與雲門合作的過程裡，他也獲得許多啟發，這些都影響了樂團對藝術的追求及專業運作的模式。 過去30多年來，朱宗慶和團隊的奮鬥不僅把朱團打造成國際矚目的打擊樂團，朱宗慶打擊樂教學系統更把原本冷門的打擊樂帶進臺灣大城小鎮孩童的生活裡。

在90分鐘的《薪傳》演出中，打擊樂的演奏超過40分鐘，在〈唐山〉、〈拓荒〉，以及最終的〈節慶〉舞段，震天鼓聲掌握了舞者與觀眾的呼吸。撼人鼓聲挑戰演奏者的極限，也是鼓舞舞者拼搏奮鬥的力量。

朱宗慶說：「《薪傳》是打從心裡面把人挖出來的作品。它對力度的需求、體力的消耗，在在考驗人的極限，舞者需要從頭拚到尾，擔任現場演奏的我們，也是從頭拚到尾！」為了重演《薪傳》，已經6年未上台演出的朱宗慶，早已啟動運動與健身計畫，為演出鍛鍊體力，做好準備。

這回，朱宗慶將帶領《薪傳》「老鳥」何鴻棋、李佩洵、盧煥韋、陳宏岳以及首次加入《薪傳》演出的演奏家吳思珊、吳珮菁、黃堃儼、林敬華、陳妙妃一起演出，繼續薪傳朱團奮發的鬥志。

林懷民表示，他很高興這次雲門第8代舞者，能夠和朱團不同世代的團員攜手拚搏。上週的火災令人焦慮扼腕，雲門也曾遭遇火災的挑戰，但是在同仁和社會各界的努力下，化險為夷。他所認識的朱宗慶比他自己更有魄力和企圖心，可以在《薪傳》裡擊鼓震人心的朱團，必然會把火災轉化為更上層樓。

2023年4月21日到6月10日，《薪傳》臺北、臺中、高雄、苗栗、嘉義與臺東6城巡演，購票請上雲門官網及OPENTIX查詢。

雲門50 林懷民《薪傳》2023六城巡演資訊

臺北國家戲劇院4/21-4/30

臺中國家歌劇院大劇院5/5-5/6

高雄衛武營歌劇院5/12-14

苗北藝文中心演藝廳5/20-5/21

嘉義縣表演藝術中心演藝廳5/26-5/28

臺東藝文中心演藝廳6/10

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