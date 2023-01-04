（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）人口下滑、人口失衡、城鄉差距、經濟移民問題益趨嚴重，導致日本大都會人口擁擠，鄉鎮卻杳無人煙幾成了死城。為此日本政府決定下猛藥，只要家庭願意遷移東京，每戶每個孩子能領到100萬日幣（新台幣23萬4,905元）的獎勵。

金融時報報導，事實上，2019年已推出類似的誘惑措施，惟金額僅30萬日幣，但若在外地開業，還能領取更多補助。如今獎金直接三級跳，足見政府無計可施的迫切性。不過，接受方案者，必須在外地住滿五年，2021財政年度僅2,400人買帳，在人口3,800萬的東京都，只佔了0.006%，有如滄海一粟。

由於少子化、工作機會稀缺，許多日本鄉鎮正面臨人口掏空的窘境。沒了人口，就沒了客源，百業難興，經濟如一灘死水。許多年輕人移居大城市，導致全國空屋率將於今年達到1,000萬戶之譜，多的是不願回鄉繼承宅子的後代。

與此同時，東京作為經濟中心的魅力不減，益多人口往東京移動。儘管COVID疫情衝擊經濟，遠距工作興起，東京房價仍無回落態勢，一間公寓的價格已來到1989年日本房地產泡沫化後的歷史高點。

配合政府措施，已有1,300個城鎮報名，向東京人（Tokyoite）張開雙手歡迎。為了吸引潛在居民，這些城鎮在網站上無所不用其極「行銷」鄉野之美，有時甚至誠實到令人心酸。高知縣馬路村（Umaji）標榜免費日間托嬰，「不用擔心排不到，目前等待名單上一個人都沒有。」鄰近的高知縣田野町（Tano）號稱有天然日曬鹽場，但補充說明，當地人口42%超過65歲。

日本官方媒體也加入了「洗腦」行列，NHK大力宣傳鄉下的美好，特地拍攝城市人在鄉間生活的節目，盼能起帶頭作用。然而，區區100萬日幣，其實改變不了什麼。網友稱，這點錢根本不會想生孩子。也有人反映，鄉下欠缺的是工作機會，這不是靠發放津貼就能改變的事情。

2021年，日本新生兒掉到了81萬1,000人。2022年恐怕會跌至低於80萬，若真如此，將是19世紀末以來的新低。出生率低迷，政府要撒多少錢，才能扭轉人口負成長的不爭事實？

【人口失衡】 鼓勵民眾遷出東京 日本祭出1孩1百萬日幣獎勵