吳釗燮設宴款待　拉斯穆森：此行展現對台灣堅定支持

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部長吳釗燮昨（３）日晚間宴請民主聯盟基金會主席拉斯穆森一行，感謝其於各種國際場域堅定支持台灣；拉斯穆森表示，此行 彰顯國際民主社群與台灣團結共榮的決心。

民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation, AoD）拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）昨日率團抵台，進行為期３天的訪問。訪團昨晚接受吳釗燮的設宴款待，並將於今（4）日拜會總統蔡英文。

在晚宴上，吳釗燮表示台灣是愛好自由民主的可信賴夥伴， 面對全球威權主義擴張的嚴峻挑戰，台灣以自信、 冷靜及克制的態度，務實且積極強化自我防衛能力， 持續提升我國社會經濟韌性，向國際社會展現堅強的自我防衛決心。 吳部長強調，台灣站在捍衛自由民主價值的前線， 將持續與國際理念相近夥伴交流合作，共同促進民主發展與繁榮。



吳釗燮也感謝拉斯穆森長期對台灣的堅定支持， 2019年邀請其親赴丹麥出席「哥本哈根民主高峰會」致詞， 並自2020年起每年均邀請總統蔡英文發表演說， 讓台灣自由民主的聲音向國際社會傳播， 並與國際民主社群合作推進共享價值。



拉斯穆森主席表示，上次訪問台灣是1994年， 多年來台灣經歷巨大的轉變，不僅創造經濟繁榮， 更成為成熟的自由民主國家，儼然是印太地區自由民主的燈塔。 他強調， 此行訪台最重要的意涵就是展現對民主台灣的堅定支持， 彰顯國際民主社群與台灣團結共榮的決心。



吳釗燮、國家安全會議秘書長顧立雄與拉斯穆森一行，針對中國軍事威脅、 台海安全情勢、俄烏戰爭、台歐盟合作等重要議題深入交換意見。 拉斯穆森表示，將持續在各個國際場合為台灣發聲， 促進國際民主社群與台灣深化合作團結。



1994年拉斯穆森以丹麥國會議員身分訪台， 在近30年間持續堅定支持台灣的自由民主。 吳部長祝福拉斯穆森主席此行訪問圓滿成功， 並體驗台灣自由民主蓬勃發展與多元熱情的風土民情。