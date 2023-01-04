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吳釗燮設宴款待　拉斯穆森：此行展現對台灣堅定支持

訪團將於４日拜會總統蔡英文。

By 政治組, 台灣英文新聞－記者
2023/01/04 09:24
外交部長吳釗燮晚宴民主聯盟基金會拉斯穆森主席乙行，國安會秘書長顧立雄等作陪。（圖／外交部提供）

外交部長吳釗燮晚宴民主聯盟基金會拉斯穆森主席乙行，國安會秘書長顧立雄等作陪。（圖／外交部提供）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）外交部長吳釗燮昨（３）日晚間宴請民主聯盟基金會主席拉斯穆森一行，感謝其於各種國際場域堅定支持台灣；拉斯穆森表示，此行彰顯國際民主社群與台灣團結共榮的決心。

民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation, AoD）拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）昨日率團抵台，進行為期３天的訪問。訪團昨晚接受吳釗燮的設宴款待，並將於今（4）日拜會總統蔡英文。

在晚宴上，吳釗燮表示台灣是愛好自由民主的可信賴夥伴，面對全球威權主義擴張的嚴峻挑戰，台灣以自信、冷靜及克制的態度，務實且積極強化自我防衛能力，持續提升我國社會經濟韌性，向國際社會展現堅強的自我防衛決心。吳部長強調，台灣站在捍衛自由民主價值的前線，將持續與國際理念相近夥伴交流合作，共同促進民主發展與繁榮。

吳釗燮也感謝拉斯穆森長期對台灣的堅定支持，2019年邀請其親赴丹麥出席「哥本哈根民主高峰會」致詞，並自2020年起每年均邀請總統蔡英文發表演說，讓台灣自由民主的聲音向國際社會傳播，並與國際民主社群合作推進共享價值。

拉斯穆森主席表示，上次訪問台灣是1994年，多年來台灣經歷巨大的轉變，不僅創造經濟繁榮，更成為成熟的自由民主國家，儼然是印太地區自由民主的燈塔。他強調，此行訪台最重要的意涵就是展現對民主台灣的堅定支持，彰顯國際民主社群與台灣團結共榮的決心。

吳釗燮、國家安全會議秘書長顧立雄與拉斯穆森一行，針對中國軍事威脅、台海安全情勢、俄烏戰爭、台歐盟合作等重要議題深入交換意見。拉斯穆森表示，將持續在各個國際場合為台灣發聲，促進國際民主社群與台灣深化合作團結。

1994年拉斯穆森以丹麥國會議員身分訪台，在近30年間持續堅定支持台灣的自由民主。吳部長祝福拉斯穆森主席此行訪問圓滿成功，並體驗台灣自由民主蓬勃發展與多元熱情的風土民情。
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