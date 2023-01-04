美國眾議院百年來首度議長難產　喬不攏共和黨極右翼麥卡錫失支持

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）第118屆美國國會美東時間3日開議，外界原預期共和黨眾議院領袖麥卡錫當選議長，不料因黨內極右翼勢力擺不平，竟連續三輪投票未果，成眾議院百年來首見。眾議院預計4日繼續投票，若議長懸而未決，新一屆議員不得就職，國會亦無法正常運作。

美國政治網站Politico、國會山莊報報導，睽違4年，共和黨於2022年的期中選舉中以些微優勢奪得眾議院，領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）看似篤定成為下任議長。孰料於美東時間3日的議長選舉中，因黨內極右翼勢力喬不攏，麥卡錫在三輪選舉中皆無法獲得當選門檻的218票，不僅面子難堪、讓民主黨看笑話，更是眾議院自1923年以來，首度未能在首輪投票確認議長。共和黨宣布休會隔日再選。

三輪投票中，民主黨唯一提名非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries），且212位民主黨議員無一跑票；反觀共和黨，除麥卡錫之外，極右翼在第一、二輪分別提名前眾議院自由黨團（House Freedom Caucus）主席畢格斯（Andy Biggs）、俄亥俄州的保守派眾議員喬丹（Jim Jordan），麥卡錫前2輪皆僅獲203票；第三輪甚至還再跑1票，佛羅里達州共和黨籍眾議員唐納茲（Byron Donalds）改投喬丹。

ICYMI: I joined @jaketapper on CNN to discuss the vote for Speaker of the House. pic.twitter.com/IIhHOYlKSW — Congressman Byron Donalds (@RepDonaldsPress) January 4, 2023

唐納茲坦言，麥卡錫無法獲得足夠選票，一直表決並無法解困境，「現在是黨團會議辯論與取得共識的時候」，共和黨須找出人選或討論出下一步作法。

共和黨的眾議院席次優勢微弱，僅多出民主黨10席，意味著麥卡錫頂多只能跑4票，這也大幅增加黨內極右派勢力談判的空間。事實上，麥卡錫已做出許多讓步，包括同意未來5名議員就能提出「罷黜議長」（vacate the chair）動議，然而，極右翼的要求是恢復過去1位議員即能提動議的規定。3日午後的閉門會議中，麥卡錫也未能打破僵局取得突破性進展。

事實上，眾議長懸而未決，連帶新一屆議員也不得就職，國會亦無法正常運作。共和黨籍德州眾議員Daniel Crenshaw批評麥卡錫的反對者為「政治恐怖分子」，將共和黨人推上了「自殺與讓拜登在2024年連任的道路」；麥卡錫的盟友也指責阻撓者沒有提出具體作法或合宜的候選人。

麥卡錫本人則批評黨內部分成員置國家於不顧，並強調自己是眾院發言最長紀錄保持人，不在意也創下「最多次議長表決」的紀錄。

1923年，時任共和黨籍眾院議長吉勒特（Frederick Gillett）歷經9次表決才得以連任；1856年眾議院歷經近2個月、高達133次表決才選出議長，是目前耗時最長的議長選舉。