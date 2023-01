美國眾議院百年來首度議長難產　喬不攏共和黨極右翼麥卡錫失支持

(台灣英文新聞/政治組 綜合外電報導)第118屆美國國會美東時間3日開議,外界原預期共和黨眾議院領袖麥卡錫當選議長,不料因黨內極右翼勢力擺不平,竟連續三輪投票未果,成眾議院百年來首見。眾議院預計4日繼續投票,若議長懸而未決,新一屆議員不得就職,國會亦無法正常運作。

美國政治網站Politico、國會山莊報報導,睽違4年,共和黨於2022年的期中選舉中以些微優勢奪得眾議院,領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)看似篤定成為下任議長。孰料於美東時間3日的議長選舉中,因黨內極右翼勢力喬不攏,麥卡錫在三輪選舉中皆無法獲得當選門檻的218票,不僅面子難堪、讓民主黨看笑話,更是眾議院自1923年以來,首度未能在首輪投票確認議長。共和黨宣布休會隔日再選。

三輪投票中,民主黨唯一提名非裔領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries),且212位民主黨議員無一跑票;反觀共和黨,除麥卡錫之外,極右翼在第一、二輪分別提名前眾議院自由黨團(House Freedom Caucus)主席畢格斯(Andy Biggs)、俄亥俄州的保守派眾議員喬丹(Jim Jordan),麥卡錫前2輪皆僅獲203票;第三輪甚至還再跑1票,佛羅里達州共和黨籍眾議員唐納茲(Byron Donalds)改投喬丹。

ICYMI: I joined @jaketapper on CNN to discuss the vote for Speaker of the House. pic.twitter.com/IIhHOYlKSW