再見誠品信義店！房東統一企業年底收回建物 將自行規劃使用

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣誠品將再關一間！誠品信義店因年底租約到期，而房東統一集團確認將收回建物自用，因此誠品信義店將營業至2023年12月合約結束為止，有市場傳聞說，誠品24小時店有可能將由松菸誠品接棒；但目前未獲誠品證實。

綜合媒體報導，今年將迎18歲生日的誠品信義店今（3日）發表聲明說明今年12月確定將熄燈，並提到「看似一段旅程的結束，卻也是迎向未來的全新開始」，誠品團隊承諾，會持續以快樂和正向的態度開創未來，並堅持24小時閱讀的燈火永不熄滅。

誠品表示，信義店集合展現4500家中外文出版社的精彩，開業至今迎接來自全世界的讀者顧客近2億人次，許多人在此度過珍貴的時光，凝結成為生命中永恆美好的時刻。

誠品也提到，未來將有誠品亞洲最大店點新店裕隆城、台中七期全新大店，都會在下半年與民眾見面；誠品亦將深入全台開展社區創新店，積極整合線上下全通路，提供全天24小時生活與閱讀的美好。

房東統一集團則表示，年底收回後，集團將自行規劃使用，不會租給外界業主。至於集團未來規劃，因為現行業者仍在營運中，所以不宜討論後續。誠品也對廠商發出正式通知，告知因房東確認收回建物。統一祝福誠品能在其它地點持續繁榮昌盛。

中央社報導，誠品生活董事長吳旻潔在去年股東會上透露，誠品信義店將在2023年底租約到期，2次加碼提出很好的租金條件，未獲得主要房東統一集團同意，市場已盛傳統一集團希望收回自行經營開出時代百貨，但誠品仍希望盡力爭取。