現在去帛琉每人現省100美金！帛琉觀光局祭出台灣旅客現金優惠

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）帛琉觀光局特別針對台灣人祭出現金優惠，自1月4日起至3月31日止，台灣旅客造訪帛琉，都可以到機場大廳帛琉觀光局櫃台領取100美元，盼能促進台人對帛琉當地美食與旅遊消費的意願，這也引發大量網友大感驚喜，表示「該訂機票了吧！」

帛琉觀光局今（3日）在臉書發文，公布台灣人限定的新年旅遊賀禮，也就是2023年1月4日起至2023年3月31日止，所有持中華民國(台灣) 護照的旅客只要到帛琉，每人可直接領取美金100元現金（約台幣3,000元）。

帛琉觀光局台灣辦事處行銷推廣經理楊萬博說，台灣前往帛琉的班機有中華航空每週三、六固定航班，只要3個半小時就可抵達帛琉。天氣方面，帛琉全年如夏，現正是前往戲水、吃美食的大好時機，也可造訪帛琉國家博物館、男人會館（帛琉傳統部落男人討論事務的地方），深度了解帛琉的傳統文化。

機票部分，根據KKday網站，目前有帛琉來回機票和住宿方案自由配。純機票方案提供中華航空來回機票，價錢是17,000元起；若要入住帛琉酒店（Palau Hotel）則為22,500元起；其他方案還有入住帛琉大酒店（Palasia Hotel Palau）和入住帛琉老爺大酒店（Palau Royal Resort），價格分別是24,500元起，和28,500元起。時間是週三出發為四天，週六出發為五天。

至於相關入境規範，根據帛琉觀光局，首先需完整接種疫苗(兩劑)滿14天(疫苗種類須為美國FDA或WHO緊急授權使用，台灣高端疫苗亦可接受)。而18歲以下未完整接種疫苗旅客可入境，但須遵守其他相關規範。(未接種疫苗的旅客，可以通過申請與帛琉衛福部申請入境許可(需提供醫生證明，身體狀況或醫療原因無法接種。)

所需文件部分，僅需疫苗接種證明(疫苗接種紀錄卡 或 國際預防接種證明書ICV)，且抵達後不需篩檢。若18歲以下的小孩子沒施打疫苗，只需同行家長有完整接種即可。、