歐洲議會貪腐醜聞兩人將被撤豁免權 涉案議員等不及：要為自己辯護

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)去(2022)年12月,歐洲議會爆出卡達涉嫌賄絡的重大貪腐醜聞,希臘籍前歐洲議會副議長凱利(Eva Kaili)等人被拘捕。應比利時檢調要求,歐洲議會將於1月中啟動對另兩位涉案議員的豁免權撤銷程序,最快在2月中旬前完成。

去年12月,比利時檢方查獲數十萬歐元(約1970萬新台幣)現金、手機等物證,身為歐洲議會14位副議長之一的凱利當場被逮,並遭到罷免、自動撤銷豁免權,也火速被母國政黨開除黨籍;其義大利籍伴侶、歐洲議會社會民主黨團助理喬吉(Francesco Giorgi)、義大利籍歐洲議會前議員潘茲瑞(Pier-Antonio Panzeri)及其妻女都因涉案而被逮捕。

相關閱讀:歐洲議會副議長涉收受卡達賄賂 被捕遭停職除黨籍

Politico、Euro News報導,一位歐盟官員以及一位歐洲議會社會黨和民主黨(S&D)黨團知情人士指出,比利時檢調向歐洲議會要求,撤回比利時籍的塔拉貝拉(Marc Tarabella)和義大利籍的柯索利諾(Andrea Cozzolino)兩位議員的豁免權,對此,比利時檢調拒絕提供相關評論。

歐洲議會議長梅特索拉(Roberta Metsola)2日於推特證實,「在比利時司法當局要求下,我已啟動緊急程序,撤回兩名歐洲議會議員的豁免權。沒人能有罪卻不受罰,完全沒有。」

簡短的聲明,卻是對創辦非政府組織「打擊有罪不罰」(Fight Impunity)的喬吉,以及該組織主席潘茲瑞的最佳諷刺。

Following a request from the Belgian judicial authorities, I have launched an urgent procedure for the waiver of immunity of two Members of the European Parliament.



There will be no impunity. None.