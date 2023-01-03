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歐洲議會貪腐醜聞兩人將被撤豁免權 涉案議員等不及：要為自己辯護

將被撤銷豁免權的議員之一塔拉貝拉，表示贊同歐洲議會此舉，他自調查以來一直否認行為失當，並表示會聽從司法部門的安排，甚至要求迅速接受訊問，以便為自己辯護，並強調「不會躲在自己的豁免權後」。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/03 18:34
塔拉貝拉（Marc Tarabella）是歐洲議會「與阿拉伯半島關係代表團」（DARP）副主席，也是歐洲議會體育活動小組的共同主席，該小組...

塔拉貝拉（Marc Tarabella）是歐洲議會「與阿拉伯半島關係代表團」（DARP）副主席，也是歐洲議會體育活動小組的共同主席，該小組...

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）去（2022）年12月，歐洲議會爆出卡達涉嫌賄絡的重大貪腐醜聞，希臘籍前歐洲議會副議長凱利（Eva Kaili）等人被拘捕。應比利時檢調要求，歐洲議會將於1月中啟動對另兩位涉案議員的豁免權撤銷程序，最快在2月中旬前完成。

去年12月，比利時檢方查獲數十萬歐元（約1970萬新台幣）現金、手機等物證，身為歐洲議會14位副議長之一的凱利當場被逮，並遭到罷免、自動撤銷豁免權，也火速被母國政黨開除黨籍；其義大利籍伴侶、歐洲議會社會民主黨團助理喬吉（Francesco Giorgi）、義大利籍歐洲議會前議員潘茲瑞（Pier-Antonio Panzeri）及其妻女都因涉案而被逮捕。

相關閱讀：歐洲議會副議長涉收受卡達賄賂　被捕遭停職除黨籍

PoliticoEuro News報導，一位歐盟官員以及一位歐洲議會社會黨和民主黨（S&D）黨團知情人士指出，比利時檢調向歐洲議會要求，撤回比利時籍的塔拉貝拉（Marc Tarabella）和義大利籍的柯索利諾（Andrea Cozzolino）兩位議員的豁免權，對此，比利時檢調拒絕提供相關評論。

歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）2日於推特證實，「在比利時司法當局要求下，我已啟動緊急程序，撤回兩名歐洲議會議員的豁免權。沒人能有罪卻不受罰，完全沒有。」

簡短的聲明，卻是對創辦非政府組織「打擊有罪不罰」（Fight Impunity）的喬吉，以及該組織主席潘茲瑞的最佳諷刺。

歐洲議會將於1月16日於法國斯特拉斯堡（Strasbourg）開會時，正式啟動撤回塔拉貝拉與柯索利諾的豁免權的冗長程序，屆時，兩位議員在全體表決前將有發言的機會，但撤回豁免權一事基本上是板上釘釘。

根據歐洲議會一份新聞聲明，梅特索拉希望能在2月中旬前完成兩位議員撤銷豁免權的程序。

S&D黨團在給Politico的一份聲明中指出，成員們將在歐洲議會背景下，「以負責任及建設性的方式遵循所預見的程序。」

塔拉貝拉的律師陶勒（Maxim Töller）在給Politico的聲明中表示，塔拉貝拉贊同歐洲議會撤回其豁免權。塔拉貝拉自調查以來一直否認行為失當，並表示聽從司法部門的安排，甚至要求迅速接受訊問，以便為自己辯護，並強調「不會躲在自己的豁免權後」。

塔拉貝拉為歐洲議會「與阿拉伯半島關係代表團」（DARP）副主席，也是歐洲議會體育活動小組的共同主席，該小組在去年卡達足球世界盃籌辦過程中，扮演舉足輕重的角色。

柯索利諾與凱利屬於同一個議會小組，並且擔任與馬格里布（西北非）國家關係代表團主席，醜聞爆發後已辭去主席一職，也不再擔任S&D黨團協調員，截至截稿前，柯索利諾並未向Politico做出回應。
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更新時間 : 2023-01-03 19:53 GMT+08:00

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