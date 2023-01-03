全國首創 新北發布「防疫教學教案成果冊」 開展防疫嶄新的一頁

新北市教育局今(3)日辦理「 防疫教學教案觀摩發表會暨頒獎典禮」， 邀請專家進行健康促進防疫新生活專題講座， 並由榮獲防疫教案特優教學團隊進行教學實例分享報告， 參與的各校防疫教學教師收穫滿滿。 教育局張明文局長現場也帶領秀朗國小師生全國首創共同發布防疫教 學教案成果冊，開展防疫教學嶄新的一頁。

教育局表示，新北市日前辦理防疫教學教案甄選活動， 讓新北市校園由防疫措施與應變深化為防疫課程與教學，評選出低、 中、高年級共計20件績優防疫教案， 並透過工作坊模式優化教案製作成果冊提供各校使用。 今日觀摩發表會由教案特優學校包括忠義國小、秀山國小、 埔墘國小、崇德國小、瑞亭國小、秀朗國小及碧華國小進行發表， 展現課程發展專業及跨域創新設計，提供現場教師楷模課程案例。

榮獲低年級組特優教案的忠義國小江孟鴻老師說，教案中融入SDG s理念，引導學生除了習得衛生清潔的技能，更展現素養導向概念； 並理解在疫情期間，接受社會福祉與國際援助， 了解疫情對全球所帶來的衝擊與改變，進而主動關懷周遭的人事物， 成為真正的防疫小英雄。

秀朗國小5年級同學葉采沂說，防疫課程中，印象最深刻的是跟同學拍了防疫影片、創作防疫LINE貼圖， 老師也期許我們成為小小防疫大使。

另外，崇德國小4年級同學林瑞恩分享，老師進行「 打造五心防護罩」課程時，自己分享的是放心！因為當自己確診時， 媽咪總是時時擔心我的身體會有各種狀況，甚至害怕會變成重症， 所以，希望將放心送給媽咪當愛心防護罩。

還有，碧華國小5年級同學彭宥嘉表示， 老師在防疫教學中提供我們很多防疫知識與法寶， 希望我們能成為防疫哆啦A夢， 可以從自己的防疫百寶袋中找出適當的道具，對抗病毒， 征服疫世界。

教育局長張明文另補充說明， 防疫教學教案成果冊將提供各校教師教學使用， 並持續辦理種子教師公開授課，製作防疫教材包， 規劃模組化防疫研習，以培養師生防疫素養。 全市教師可至教育局網站防疫專區下載防疫教案以作為防疫教學使用 ，網址：https://www.ntpc.edu.tw/ home.jsp?id=6918f79d690935a2

今日活動同時頒獎鼓勵體育教學模組、普及化運動等績優學校。 另外新北市推動健康促進不遺餘力，榮獲特優縣市六連霸全國居冠， 107到110學年度於視力口腔保健、健康體位、菸檳害防制、 全民健保等項目共獲得51項特優、優等佳績，全國第一。 新北市持續致力培養孩子健康的身心發展， 打造安全健康的學習校園。