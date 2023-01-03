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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超238.21億元

賣超鴻海2.71萬張最多，另買超長榮鋼3.81萬張最多。

By 台灣英文新聞
2023/01/03 17:18

根據臺灣證券交易所統計，上週（2022/12/26~2022/12/30）外資在集中市場總買進金額為1,750.22億元，總賣出金額為1,988.43億元，賣超為238.21億元，另統計自2022年年初至12月30日止，外資總買進金額為18兆162.80億元，總賣出金額為19兆2,489.42億元，累計賣超為1兆2,326.62億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為17兆4,946.29億元新台幣，占全體上市股票市值的39.56%，較12月23日的17兆7,173.46億元新台幣，減少2,227.17億元。

臺灣證券交易所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：長榮鋼：買進38,409千股，賣出302千股，買超38,107千股；第二名：國泰金：買進55,308千股，賣出35,976千股，買超19,332千股；第三名：新光金：買進48,896千股，賣出30,292千股，買超18,604千股。

證券交易所說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名：鴻海：買進25,251千股，賣出52,377千股，賣超27,126千股；第二名：台積電：買進42,476千股，賣出64,453千股，賣超21,977千股；第三名：聯電：買進58,326千股，賣出79,277千股，賣超20,951千股。

更新時間 : 2023-01-03 18:21 GMT+08:00

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