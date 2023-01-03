加強市場運作安全！期交所：112年春節長假前將調高股價指數類相關契約保證金

考量2023年春節假期休市(1月18日至1月29日)長達12日 ，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生價格波動， 期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金作法， 有助於市場運作安全之確保，將於2023年春節假期， 調高股價指數類契約、商品類契約、 匯率類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金。預計以1月 16日之結算保證金為基礎調高約10%(例如， 臺股期貨現行原始保證金新臺幣184,000元將調高至新臺幣2 03,000元，調幅約10.33%)， 屆時期交所將另行公告調整金額，以強化期貨市場之風險承受度， 維護市場安全。

期交所預計於2023年1月16日(調整生效日前一日)公告股價指 數類契約、商品類契約、 匯率類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金調整後金額， 實施期間為2023年1月17日(農曆春節前最後之交易日)一般交 易時段收盤後生效，預計於1月30日開紅盤日再視市場狀 況公告1月31日一般交易時段結束後起前揭各契約之保證金適用金 額。

期交所提醒交易人，2023年1月17日為期貨集中交易市場農曆春 節前最後之交易日，當日下午3時開始之盤後交易時段仍將交易至次 日上午5時。交易人於1月17日一般交易時段收盤後之未沖銷部位 及當日盤後交易時段之新增部位， 應以調高後之原始保證金數額計收。交易人應注意保證金調高後， 帳戶權益數變化及長假期間未沖銷部位之風險； 期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。

因應2023年1月18日至1月29日無交易，依各商品交易規則， 原2023年1月到期之國內股價指數類期貨及選擇權、 股票期貨及選擇權以及美元兌人民幣匯率期貨、 小型美元兌人民幣匯率期貨等商品，最後交易日及最後結算日順延至 1月30日；2023年2月第1週、第2週到期之小型臺指期貨及臺 指選擇權週到期契約(202302W1、202302W2)上市 日順延至1月30日，最後交易日及最後結算日分別為2月1日及2 月8日。另1月18日及19日僅辦理結算交割事宜，1月7日(星 期六)及2月4日(星期六)補行上班日不交易亦不結算交割。