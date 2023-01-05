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疫情推升生鮮外送需求　台灣全聯「小時達」業績成長近5倍

全聯「小時達」也是許多遠在他鄉遊子的好幫手，不少消費者透過按鍵，就可將年邁父母親較不方便外出購買的成人紙尿布、奶粉等重物直接送到家。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/05 11:44
圖/官方臉書

圖/官方臉書

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）疫情推升生鮮雜貨外送需求，全聯表示，外送平台「小時達」滿兩週年，已從最初全台50家配合門市擴大至600家，去年業績成長近5倍、共接收逾800萬筆訂單，更有消費者一個月下單10次以上。

全聯3日發布新聞稿表示，2021年初推出自營「小時達」外送服務平台至今已滿2年，從首波雙北50家門市擴展至全台超過600家，並包含15家24小時專門店，以每家服務門市半徑3至5公里計算，現在全台約98%地區都可使用「小時達」。

全聯指出，疫情時期已培養消費者使用線上購物的習慣，加上外送到府的方便性，因此即便進入後疫情時代，「小時達」業績仍較疫情前成長近5成，顯見無論疫情前後需求不曾間斷，去年整年客單價平均成長3成、回購率更是超過7成，更有忠實消費者一個月可以下單10次以上。

值得注意的是，全聯「小時達」是許多遠在他鄉遊子的好幫手，不少消費者透過一鍵就將年邁父母親較不方便外出購買的成人紙尿布、奶粉等重物直接送到家。

全聯表示，自2021年底推出24小時營運的「小時達」專門店，尤以晚上10至11時為外送最熱門時段，夜貓族普遍熱愛泡麵與蛋品；另外，消費者也會受到節慶活動、天氣變化等因素，增加購買頻次，像是去年(2022年) 受惠四年一度的足球比賽，夜間外送需求成長超越2成。

中央社報導，根據全聯內部銷售數據，去年「小時達」消費者最愛訂購前3名熱銷商品，由水果天王奇異果奪得第一，整年賣出超過62萬顆；第2名是金針菇，第3名則是嫩豆腐。

此外，全聯將於大年初一推出全台唯一當天開賣、當天抽獎的線上福袋，最大獎為環遊世界100萬現金，且即日起至2月2日送出222元折價券、天天享最低22元商品爆殺價、週二222元免運以及夜間88折加碼優惠。
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