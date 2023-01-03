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超浮誇！台灣必勝客20公尺比薩打造最長戶外派對　抽韓國來回機票吃飽開玩最潮迷你高爾夫

吃完記得回收比薩盒！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/01/03 16:51
必勝客推出「一公尺派對巨飽盒」即日起開放訂購，還可同步抽韓國機票5人份。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

必勝客推出「一公尺派對巨飽盒」即日起開放訂購，還可同步抽韓國機票5人份。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）開趴囉！必勝客推出「一公尺派對巨飽盒」即日起開放訂購，還可同步抽韓國機票5人份。

派對首選！必勝客超狂「一公尺派對巨飽盒」去年登場造成搶購，並可抽豪華加長禮車體驗，今（3）日迎接2023新年開工日，品牌打造一日最長的戶外比薩派對，特地邀請近百位消費者在遠百信義A13，一同享用由20個「巨飽盒」拼成的20公尺比薩，長桌上撲滿夏威夷比薩、美式臘腸、BBQ烤雞等熱門品項，開盒的同時香氣逼人，場面十分壯觀。

超浮誇！台灣必勝客20公尺比薩打造最長戶外派對　抽韓國來回機票吃飽開玩最潮迷你高爾夫
比薩控齊聚信義區大快朵頤迎新年開工日。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

超浮誇！台灣必勝客20公尺比薩打造最長戶外派對　抽韓國來回機票吃飽開玩最潮迷你高爾夫
(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

「一公尺派對巨飽盒」全台限量兩萬份，內含3個方型大比薩，所有經典口味可任選，但不含期間限定新品、2份紙包筆管麵或飯、5項人氣熱烤副食：BBQ烤雞8翅8腿、黃金幣薯餅40個、德國芝心腸8個、巧克力麻糬QQ球8個、黃金和風鱈魚塊8個，每份售價$1,998元，10個人也能吃得飽，平均一人花不到200元，相當划算，且於2月11日前訂購就有機會抽中韓國來回機票五人份。

此外，「一公尺派對巨飽盒」全新外盒結合最潮迷你高爾夫，把一公尺的比薩外盒變成高爾夫球道，同時可以用叉子或湯匙玩高爾夫，十分有趣！吃完別忘記回收比薩盒喔！「一公尺派對巨飽盒」於農曆春節 1月21日至26日暫停販售。

延伸閱讀：下次記得回收阿！美國厭女網紅涉性剝削遭逮　開槓瑞典環保少女慘遭打臉

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比薩盒吃完還可以拿來玩桌上高爾夫。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

必勝客「一公尺到韓國」抽機票活動辦法

凡於活動期間，購買必勝客「一公尺派對巨飽盒」隨餐附贈「一公尺到韓國」登機證乙張，內含 10 組抽獎序號，供 10人參與抽獎，完成線上登錄，就有機會抽到5 張韓國來回機票（市價 60,000 元）。

步驟1：掃描登機證上 QR CODE， 製作個人專屬登機證
步驟2：輸人抽獎序號，每組序號限1人使用
步驟3：輸入中獎人聯繫資料與「一公尺派對巨飽盒」發票號碼
步驟4：輸入4位同行友人資訊，完成專屬登機證分享至 Facebook 並設定公開

官網：https://blog.pizzahut.com.tw/2023m1limo
訂購：https://www.pizzahut.com.tw/order/?type_id=1807&mode=step_2&fm=obn
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更新時間 : 2023-01-03 18:21 GMT+08:00

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