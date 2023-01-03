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台灣指揮中心: 1月6日起「自中國啟程」經港澳轉機抵台旅客　須持PCR或快篩報告

由於中國本土疫情嚴峻，➤除中國直航入境我國航班旅客須配合於機場唾液PCR檢驗外，➤➤自今（112）年1月6日至1月31日(表定航班抵臺日)，自中國啟程經港澳轉機入境臺灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告，或24小時內抗原快篩檢驗報告。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/03 15:25
中央流行疫情指揮中心日前宣布2023年1月1日至31日實施中國航班入境旅客加強檢疫專案，搭乘來自中國地區航班旅客，抵達桃園機場時需配合採...

中央流行疫情指揮中心日前宣布2023年1月1日至31日實施中國航班入境旅客加強檢疫專案，搭乘來自中國地區航班旅客，抵達桃園機場時需配合採...

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(3)日宣布，中國本土疫情嚴峻，除中國直航入境我國航班旅客須配合於機場唾液PCR檢驗外，自今（112）年1月6日至1月31日(表定航班抵臺日)，自中國啟程經港澳轉機入境臺灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。

台灣指揮中心: 1月6日起「自中國啟程」經港澳轉機抵台旅客　須持PCR或快篩報告

台灣指揮中心: 1月6日起「自中國啟程」經港澳轉機抵台旅客　須持PCR或快篩報告

指揮中心說明，目前香港及澳門政府已針對自中國入境旅客採取相關防疫規範，香港政府規定，自中國入境旅客須持搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告；自中國啟程之轉機旅客則配合航班目的地國家之防疫規定。澳門政府規定，自中國入境旅客須持搭機前72小時內PCR檢驗報告。

由於中國本土疫情嚴峻，各地疫情持續上升，年長者感染數及重症數均增加；由當地專家評估資料亦顯示，元旦後至春節期間疫情主要影響農村及中小城鎮地區，因該類地區醫療資源相對匱乏，年長者及脆弱族群人口多，春運期間城市和農村人口流動性將對疫情產生重大影響，預期春節前、後人流將使疫情再上升，整體疫情可能持續逾3個月。

指揮中心表示，目前中國流行病毒株以Omicron子代BA.5.2及BF.7變異株為主，惟人潮流動恐增加病毒株變異機會，指揮中心將持續加強境外個案變異株監測，以評估新型變異株發生風險及對我國疫情衝擊。

適逢春節前返鄉人潮，指揮中心再次強調，請旅客返臺必須事先瞭解並主動配合我國現行入境7天自主防疫及篩檢規定，共同維護國內社區安全。

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