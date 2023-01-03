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台灣1月3日新增24649例本土及360境外移入新冠病例　須關注BQ.1是否成下波主流

醫療應變組副組長羅一鈞表示，上週境外移入及本土Omicron變異株監測結果: BA.5仍為主流病毒變異株，但BA.2.75及BQ.1本土佔比漸增。BQ.1是否成為下波疫情主流變異株，有待密切觀察。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/03 14:45
台灣1月3日新增24649例本土及360境外移入新冠病例　須關注BQ.1是否成下波主流

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增25,009例COVID-19確定病例，分別為24,649例本土個案及360例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。

此外指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，上週境外移入及本土Omicron變異株監測結果如下:

BA.5仍為主流病毒變異株，但BA.2.75及BQ.1本土佔比漸增。BQ.1是否成為下波疫情主流變異株，有待密切觀察。

羅一鈞指出: 上週檢驗出境外12例BF.7、9例BA.2.75、2例BQ.1及2例XBB,本土8例BA.2.75、 6例BQ.1及2例BF.7。上週檢出中國境外移入20例BA.5、5例BF.7。

台灣1月3日新增24649例本土及360境外移入新冠病例　須關注BQ.1是否成下波主流

台灣1月3日新增24649例本土及360境外移入新冠病例　須關注BQ.1是否成下波主流

指揮中心說明，今日新增之24,649例本土病例，為11,396例男性、13,240例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,796例)，臺中市(3,231例)，臺北市(2,795例)，高雄市(2,622例)，桃園市(2,399例)，臺南市(2,149例)，彰化縣(1,298例)，新竹縣(725例)，新竹市(608例)，苗栗縣(599例)，雲林縣(557例)，屏東縣(541例)，南投縣(412例)，嘉義縣(400例)，基隆市(360例)，宜蘭縣(337例)，嘉義市(289例)，花蓮縣(170例)，金門縣(169例)，臺東縣(107例)，澎湖縣(78例)，連江縣(7例)。

指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為13例男性、9例女性，年齡介於50歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月4日至12月31日，死亡日期介於12月24日至12月31日，詳如附件。

1月3日新增死亡COVID-19確診個案表.pdf

指揮中心說明，今日新增360例境外移入個案中，為201例男性、159例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月3日至今(2023)年1月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,914,351例確診，分別為40,731例境外移入、8,873,566例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,321例COVID-19死亡病例，其中15,303例本土，個案居住縣市分布為新北市2,976例、臺北市1,660例、臺中市1,636例、高雄市1,517例、臺南市1,142例、桃園市1,129例、彰化縣979例、屏東縣594例、雲林縣501例、南投縣497例、苗栗縣423例、嘉義縣395例、宜蘭縣323例、基隆市315例、花蓮縣264例、嘉義市262例、新竹縣256例、臺東縣195例、新竹市165例、金門縣37例、澎湖縣37例；另18例為境外移入。

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增105例Omicron亞型變異株確定病例，分別為42例本土個案(26例BA.5、8例BA.2.75、6例BQ.1及2例BF.7)及63例境外移入(37例BA.5、9例BA.2.75、2例BQ.1、2例XBB、12例BF.7及1例BA.2)。

截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為27例、BF.7為22例、BQ.1為31例、BA.5為1,325例、BA.4為104例、BA.2.75為125例、BA.2為1,030例；另累計本土確定病例XBB為3例、BF.7為5例、BQ.1為14例、BA.5為1,527例、BA.4為5例、BA.2.75為23例、BA.2為2,534例。

指揮中心指出，新增26例BA.5本土個案，占上週所有已定序之42例約62%，為21名男性、21名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部17例、中部4例、南部4例、東部1例，確診日介於去(2022)年11月3日至12月22日。

指揮中心表示，針對國內境外移入之63例BA.5、BA.2.75、BQ.1、XBB、BF.7及BA.2個案，為50例男性、13例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於去年12月16日至12月23日。其中檢出37例BA.5個案分別自中國(20例)，香港(8例)，日本(4例)，韓國(3例)，越南及澳門(各1例)移入；9例BA2.75個案分別自韓國(4例)，日本、美國、泰國、捷克及越南(各1例)移入；2例BQ.1個案分別自土耳其及馬來西亞(各1例)移入；2例XBB個案分別自香港及埃及(各1例)移入；12例BF.7個案分別自中國(5例)，香港(3例)，澳門及日本(各2例)移入；1例BA.2案自日本移入。

指揮中心說明，目前Omicron亞型變異株(BQ.1、BA.2.75及XBB等)已發展出免疫逃脫特性，具較佳增長優勢，惟是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，現有證據顯示疾病嚴重度影響未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

台灣1月3日新增24649例本土及360境外移入新冠病例　須關注BQ.1是否成下波主流

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。請民眾儘速完成疫苗接種，並落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。

台灣1月3日新增24649例本土及360境外移入新冠病例　密切觀察BQ.1是否成下波主流病毒株
羅一鈞
疫情
確診
BQ.1
變異株

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