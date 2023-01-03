（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉涉嫌賄選案，今天(3日) 上午兵分26路搜索議長邱莉莉、副議長林志展，以及3名跑票的前國民黨市議員李文俊等人處所，並帶回數名涉案人接受偵訊。

台南市議會111年12月25日進行正副議長選舉，民進黨推出的邱莉莉（上圖左）與林志展（上圖右）兩人搭檔順利當選，隨即宣誓就任。邱莉莉 (下圖中)接受媒體聯訪時，感謝大家支持。中央社

台南地檢署新聞稿指出，台南正副議長選舉賄聲賄影傳言不斷，去年11月間接獲情資後，立即分案由檢肅黑金專組主任檢察官及檢察官組成專案小組偵辦。

南檢指出，檢調專案小組多日來調閱相關資料分析比對，上午7時多指揮法務部調查局台南市調查處、高雄市調查處、台南市警察局、台南憲兵隊，以及檢察事務官共122人、兵分26路，分持法院核發搜索票前往相關處所搜索。

中央社報導，搜索地點包括邱莉莉、林志展住處，及國民黨市議員李文俊、張世賢、李鎮國等人住處，還有楊姓、郭姓、林姓、黃姓等相關涉案人住處等地，並將涉案人帶回偵訊。

第4屆台南市議會共57席議員，民進黨28席、國民黨15席、無黨聯盟及無黨籍12席，另台聯、台灣基進各1席。民進黨團推出邱莉莉、林志展搭檔角逐正、副議長；無黨籍郭信良爭取連任議長，國民黨團原推派李文俊尋求連任副議長，並有條件支持郭信良。

去年(2022)12月25日議長選舉投票結果，在民進黨團一致性投票及5名友好議員支持、加上國民黨李文俊、張世賢、李鎮國3人跑票，由邱莉莉拿到36票當選。選擇投票給邱莉莉的李文俊並未獲民進黨團支持角逐副議長，副議長最後由民進黨規劃的林志展當選。

投票當天國民黨跑票3人，以及在正副議長選前涉嫌恐嚇國民黨議員方一峰、影響投票意願的南市區漁會理事長林士傑（台南市新科市議員林依婷父親）等人，今天都成為檢調搜索目標，檢調並帶回數名涉案人員偵訊釐清案情中。

台南檢警調今天搜索台南市議長邱莉莉、副議長林志展等6名議員住處。議會民進黨團表達尊重檢調，盼調查結果水落石出；國民黨團「肯定檢方大搜索，挽救台南議會形象」。

台南地檢署今天指揮警調針對議長賄選傳聞案進行大動作搜索。議會民進黨團幹事長蔡筱薇表示，檢調是獨立機關，相信有任何不法情事，無論任何黨派都應支持偵辦到底，絕不受政治力影響，選擇性辦案。她強調，民進黨團尊重檢調調查，也希望調查結果水落石出，盡快弭平社會紛擾。

國民黨團書記長蔡育輝感謝地檢署對黨團多次召開記者會及各界關切的回應，對於介入正副議長選舉及利誘議員，重傷台南市議會形象，請檢察官勿枉勿縱，撕下「辦藍不辦綠」標籤，樹立司法獨立公正典範。

蔡育輝透過新聞稿肯定檢方搜索行動和勇氣，只要有不法收取賄款、不正當利益（用職權交換官職）、任何建設交換等，就要全力辦下去，改革台灣民主議會立法機構正副龍頭買票陋習，讓正副議長選舉自此弊絕風清。

台南市正副議長選舉，民進黨邱莉莉以36票奪下議長寶座，其中也包括3名跑票的國民黨籍議員李文俊、張世賢、李鎮國支持，事後國民黨團表達痛心，開除3人黨籍。

台南正副議長選舉賄聲賄影還涉恐嚇 檢方兵分26路搜索•藍綠黨團籲毋枉毋縱

【台灣縣市議會議長選舉】國民黨贏台北桃園16縣市 高雄台南4縣市民進黨勝出

台南市議會111年12月25日進行正副議長選舉，國民黨團3名議員在議長選舉時投票給民進黨推出的邱莉莉，國民黨團事後召開記者會，向支持者致歉。 中央社