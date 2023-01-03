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台灣長榮航勤勞資糾紛持續溝通 班機起降、行李裝卸已無延誤　

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/01/03 15:21
長榮航勤請假抗議事件基本平息，今日桃園機場服務運作良好。(圖／中央社）

長榮航勤請假抗議事件基本平息，今日桃園機場服務運作良好。(圖／中央社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）長榮航勤元旦集體請假抗議待遇不公，導致機場人力短缺大亂，歷經兩日調度與溝通，今（3）日僅10位員工請假，桃機基本恢復順暢服務。

繼首日逾百名員工請假，癱瘓桃園機場貨運及行李作業，董事長陳有玉2日領高層、行政人員前往一線支援，長勤員工傳將聯手桃勤工會於春節罷工；風波第3日，多數員工已返回崗位，僅10位員工請假，加上南部調員北上支援，今日桃機服務運作良好，客貨機起降未受影響，行李也無延誤情形。

長榮航勤今日說明「南員北調」一事，強調疫情期間因無航班于高雄起降，因而每星期輪調11名員工支援桃機地勤作業，每個月有44名的人力至北部支援，以維持業務熟悉度及補充人力調度，相關輪調作業已逾兩年，非因本次抗議事件緊急調派。

長榮航則強調，旗下航勤在有能力的範圍內一定會照顧員工的福祉，雖然公司面臨疫情以來至去年前3季虧損的窘境，但在疫情好轉以及航班逐漸恢復之際，公司已於去年11月1日調整技術津貼，年底發放年終獎金及調整薪資。

相關閱讀：台灣長榮航勤集體休假抗議恐至228 王國材：董座林寶水會盡力處理

長勤董事長親上第一線支援

長榮航勤大批員工自發性於元旦休假，抗議年終僅1月、加薪僅2000元的待遇，與母集團、長榮航空相差甚鉅。桃機1日大唱空城計，影響逾3000名出境旅客，2日部分員工經溝通返回崗位，然人力空缺仍導致長榮航空取消部分班次及改時延遲，也出現延誤情形，但已較首日緩解。今日桃機現場旅客服務狀況良好，相關航勤作業也都正常。

日前長勤自高雄調派逾40人北上支援，更不惜以正式員工兩倍的日薪（2400元）聘僱派遣人員，董事長陳有玉2日更率高層前往一線支援。陳出身基層一路上位，也曾負責機場業務，他受訪時表示，自家公司的行政人員出動幫忙，「其他家有其他家的問題，所以我們還是靠自己，會更積極地再去找人」。

長榮航勤強調，董事長從最基層逐步升任，十分了解第一線員工的辛勞；2022年自長榮航空升任長榮航勤董事長以來，雖然正值疫情期間、公司營運艱辛之際，在公司能力範圍內仍不斷努力提升員工福利。

關於外部傳言董事長1個月沒用過公司內部的APP，長榮航勤澄清，陳有玉每日進辦公室上班，也不時前往第一線視察業務，對於公司大小事瞭若指掌，多數同仁均可見證；今因平日多以會議、mail或line為溝通，有心人卻藉此抹黑，實令人遺憾。

長榮工會：公司態度強硬 桃勤不排除春節罷工

長榮企業工會顧問周聖凱指出，長勤目前態度強硬，並未鬆口接受員工提出比照長榮航空年終3個月、改善工作條件等要求。春節恐再現一波請假抗議潮，屆時若人數過多又適逢春假較長，將帶來更大的影響。

此外，周聖凱也提及長勤員工有意成立工會爭取權益，春節期間桃勤工會不排除罷工，是否長勤與桃勤工將會聯手抗議，尚未可知。

桃勤工會副理事長湯文華則表示，工會預期於4日就年終及調薪與資方做協商，若6日前往交通部陳抗未果，就會針對6項訴求舉辦罷工投票；他也表示，桃勤工會願意協助長勤員工建立工會。

交通部長、勞動部長紛紛表態

長勤請假事件延燒，交通部長王國材居中了解協調，2日王國材受訪表示，長榮航勤沒有賺錢，但長榮集團有賺錢，應從照顧員工方向來做，從集團的高度來處理和協助子公司，照顧員工好過年，盼長榮可以妥善處理，讓紛爭儘早落幕。

勞動部長許銘春則呼籲，經營團隊應將經營利潤與員工合理分享，善待基層員工，善盡企業社會責任，並盡最大誠意主動與工會協商溝通，視員工如親，分享企業經營的果實，才能留才於企業，穩定勞資關係，創造企業永續經營。

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