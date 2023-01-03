Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

南韓對中國入境旅客PCR採檢上路 首日陽性率19.7% 另追加港澳旅客規定

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/03 12:30
圖為南韓首爾仁川機場，自中國入境旅客皆須接受PCR篩檢（圖／美聯社）

圖為南韓首爾仁川機場，自中國入境旅客皆須接受PCR篩檢（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓自2日起開始實施對從中國入境旅客的最新防疫政策，而政策上路的第一天，陽性率就達19.7%。

南韓自1月2日起，所有自中國入境的旅客皆須提交48小時內的PCR陰性證明或24小時內的快篩陰性證明。為方便管理，自中國入境的航班皆統一於仁川國際機場落地，且落地後也必須再接受PCR篩檢，且須待結果出來後才可確定是否能入境。

而根據韓聯社報導，南韓今（3）日再追加，1月7日起，自香港及澳門入境之旅客，須同樣比照「部分」之規定，繳交48小時內的PCR陰性證明或24小時內的快篩陰性證明，入境時有出現症狀者則須接受PCR篩檢。

根據南韓每日新聞報導，南韓疾病管理廳於今（3）日表示，昨（2）日自中國入境的旅客含機組人員共1,052人，其中短期滯留（90天內）的309名外國旅客中，就有61人驗出陽性，陽性率為19.7%，相當於每5人中就有1人確診。

根據報導，在仁川機場被驗出陽性者，將須在南韓防疫當局所準備的臨時隔離所隔離7天。但南韓政府表示，目前準備了最多可容納100人的隔離設施，並計畫將在仁川，首爾、京畿設置追加預備設施，但若今（3）日確診數與昨（2）日相同，那麼確診人數將超過可容納人數。

另外，從中國入境的長期（90天以上）滯留者，需在入境1日內至保健所接受PCR篩檢，因此確診人數可能將再進一步增加。
南韓
防疫
PCR
中國
確診
仁川機場

相關新聞

美國務卿布林肯與中國新外長秦剛通話 推特證實談美中關係
美國務卿布林肯與中國新外長秦剛通話 推特證實談美中關係
2023/01/02 20:20
元旦台灣機場入境5百名中國旅客 採檢結果1/2公布
元旦台灣機場入境5百名中國旅客 採檢結果1/2公布
2023/01/01 17:08
2022飛彈發射創紀錄 北韓金正恩新年祈望：成倍擴增核子火藥庫
2022飛彈發射創紀錄 北韓金正恩新年祈望：成倍擴增核子火藥庫
2023/01/01 11:50
2022年最後一天、北韓再射3枚飛彈　台灣與美日韓政府均強烈譴責
2022年最後一天、北韓再射3枚飛彈　台灣與美日韓政府均強烈譴責
2022/12/31 19:53
南韓D社爆李鍾碩、IU熱戀中 聖誕節同遊名古屋 經紀公司已證實
南韓D社爆李鍾碩、IU熱戀中 聖誕節同遊名古屋 經紀公司已證實
2022/12/31 16:07

更新時間 : 2023-01-03 15:18 GMT+08:00

最受歡迎

2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌
XBB.1.5僅1個月成美國主要新冠病毒株 占全美4成5確診、東北部逾7成
XBB.1.5僅1個月成美國主要新冠病毒株 占全美4成5確診、東北部逾7成
揮別疫情　美國時代廣場2023跨年重磅回歸　水晶球、1300公斤彩紙就位　嗨翻新年
揮別疫情　美國時代廣場2023跨年重磅回歸　水晶球、1300公斤彩紙就位　嗨翻新年
台灣英文新聞祝讀者新年快樂　2023健康平安
台灣英文新聞祝讀者新年快樂　2023健康平安
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
下次記得回收阿！美國厭女網紅涉性剝削遭逮　開槓瑞典環保少女慘遭打臉
下次記得回收阿！美國厭女網紅涉性剝削遭逮　開槓瑞典環保少女慘遭打臉
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」收視低迷　因節目太捧李泳知？
南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」收視低迷　因節目太捧李泳知？
台北市莫德納次世代疫苗開放預約囉！3日起可登記Novavax、兒童輝瑞
台北市莫德納次世代疫苗開放預約囉！3日起可登記Novavax、兒童輝瑞