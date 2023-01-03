南韓對中國入境旅客PCR採檢上路 首日陽性率19.7% 另追加港澳旅客規定

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓自2日起開始實施對從中國入境旅客的最新防疫政策，而政策上路的第一天，陽性率就達19.7%。

南韓自1月2日起，所有自中國入境的旅客皆須提交48小時內的PCR陰性證明或24小時內的快篩陰性證明。為方便管理，自中國入境的航班皆統一於仁川國際機場落地，且落地後也必須再接受PCR篩檢，且須待結果出來後才可確定是否能入境。

而根據韓聯社報導，南韓今（3）日再追加，1月7日起，自香港及澳門入境之旅客，須同樣比照「部分」之規定，繳交48小時內的PCR陰性證明或24小時內的快篩陰性證明，入境時有出現症狀者則須接受PCR篩檢。

根據南韓每日新聞報導，南韓疾病管理廳於今（3）日表示，昨（2）日自中國入境的旅客含機組人員共1,052人，其中短期滯留（90天內）的309名外國旅客中，就有61人驗出陽性，陽性率為19.7%，相當於每5人中就有1人確診。

根據報導，在仁川機場被驗出陽性者，將須在南韓防疫當局所準備的臨時隔離所隔離7天。但南韓政府表示，目前準備了最多可容納100人的隔離設施，並計畫將在仁川，首爾、京畿設置追加預備設施，但若今（3）日確診數與昨（2）日相同，那麼確診人數將超過可容納人數。

另外，從中國入境的長期（90天以上）滯留者，需在入境1日內至保健所接受PCR篩檢，因此確診人數可能將再進一步增加。