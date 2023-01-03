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蘇貞昌鬆口1800億扣備用金台灣「全民共享」 游盈隆：蔡英文決策權威性受挑戰

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/03 12:07
行政院長蘇貞昌3日表示，2022年超徵稅收中，將會由可動用的1800億元中扣除必要因應資金後，規劃與全民共享。(圖／中央社）

行政院長蘇貞昌3日表示，2022年超徵稅收中，將會由可動用的1800億元中扣除必要因應資金後，規劃與全民共享。(圖／中央社）

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）4500億超徵稅收還不還於民，總統蔡英文元旦演講並未鬆口引發朝野不滿，今（3）日行政院長蘇貞昌宣布，可動用的1800億元中，預留部分供不時之需，其餘將以發放現金形式「全民共享」。

蔡英文於元旦講話中談及2022年超徵的4500億稅收，直言「錢要用在刀口上」，主要將朝撥補勞保及健保基金財務缺口、電價補貼、加強韌性經濟方案以及協助幫傳產、農漁業和觀光業等方向使用。

此番表態一出，前後院皆著火，在野立委反彈，民進黨立委更罕見攜手地方民代表公開抗議。

蘇貞昌今日受訪談及還稅於民一事表示，全國稅收去年超徵4500億元，其中700億元屬地方不得動用，其餘稅收1000億元用於補貼勞健保電價、1000億元分配於強韌經濟，剩下的1800億元除預留不時之需外，也規劃振興、全民共享。

蘇貞昌說明，日前蔡英文主持國安高層會議時已做相關裁示，他於2日已要求部會首長共同做相關規劃。至於全民共享，作法需有法源依據，經立法院同意，做好整體規劃，這並非「私下發紅包」。

蘇貞昌也強調，讓全國民眾都能享受經濟成長果實，同時也要針對中國疫情再起、俄烏戰爭後的通膨等情勢預留因應空間，「不能一次把錢花光。」

4500億稅收還民與否爭議極大，乃至朝野立委、地方民代槓上總統，台灣民意基金會董事長游盈隆2日在臉書分析，認為「蔡總統決策的權威性已經受到朝野立委和人民的挑戰，這無疑是2022選後的新政治現象。」

游盈隆表示，這意味著未來一整年到2024總統與立委大選，蔡英文面臨的挑戰將「層出不窮」，尤其當台灣內外情勢出現變化，其個人聲望不再居高不下之時。

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更新時間 : 2023-01-03 13:47 GMT+08:00

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