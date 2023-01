首例! 北約NATO前秘書長拉斯穆森　抵台灣訪問3天

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)曾任北大西洋公約組織秘書長的民主聯盟基金會主席拉斯穆森今天(3日) 抵台訪問3天,將晉見總統蔡英文、副總統賴清德,就民主自由、中國軍事威脅台海及區域和平穩定等重大議題交換意見。

拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)曾任丹麥總理,是首位訪台的卸任北約(NATO)秘書長。外交部歐洲司長姚金祥今天清晨前往接機,拉斯穆森訪台期間,也將接受外交部長吳釗燮款宴,並與立法委員及智庫學者等交流。

拉斯穆森於2017年創立「民主聯盟基金會」(Alliance of Democracies Foundation),強化國際民主社群的團結;自2018年起每年舉辦「哥本哈根民主高峰會」(Copenhagen Democracy Summit),邀請全球民主國家元首及政要與會。

2022年12月19日, 「民主聯盟基金會」創立滿五周年當天,拉斯穆森曾在推特po文紀念 (如下) 。

I created the @AoDemocracies to bring the world’s democracies closer together and to counter the threat from increasingly aggressive autocracies.



See our review of a great first five years and let’s keep fighting for a future based on freedom and democracy! https://t.co/7hyBwez6aG