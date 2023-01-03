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首例! 北約NATO前秘書長拉斯穆森　抵台灣訪問3天

拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）曾任丹麥總理，是首位訪台的卸任北約（NATO）秘書長。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/03 11:23
曾任北大西洋公約組織（NATO）秘書長的民主聯盟基金會主席拉斯穆森（右）3日清晨抵台訪問，外交部歐洲司長姚金祥前往接機。（外交部提供）中...

曾任北大西洋公約組織（NATO）秘書長的民主聯盟基金會主席拉斯穆森（右）3日清晨抵台訪問，外交部歐洲司長姚金祥前往接機。（外交部提供）中...

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）曾任北大西洋公約組織秘書長的民主聯盟基金會主席拉斯穆森今天（3日) 抵台訪問3天，將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，就民主自由、中國軍事威脅台海及區域和平穩定等重大議題交換意見。

拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）曾任丹麥總理，是首位訪台的卸任北約（NATO）秘書長。外交部歐洲司長姚金祥今天清晨前往接機，拉斯穆森訪台期間，也將接受外交部長吳釗燮款宴，並與立法委員及智庫學者等交流。

拉斯穆森於2017年創立「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies Foundation），強化國際民主社群的團結；自2018年起每年舉辦「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit），邀請全球民主國家元首及政要與會。

2022年12月19日， 「民主聯盟基金會」創立滿五周年當天，拉斯穆森曾在推特po文紀念 (如下) 。

中央社報導，2019年吳釗燮赴丹麥「哥本哈根民主高峰會」致詞，自2020年起，蔡總統每年均受邀發表演說，大幅提高國際社會對民主台灣、台海安全及區域穩定的關注。

首例! 北約NATO前秘書長拉斯穆森　抵台灣訪問3天
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