首例! 北約NATO前秘書長拉斯穆森　抵台灣訪問3天

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）曾任北大西洋公約組織秘書長的民主聯盟基金會主席拉斯穆森今天（3日) 抵台訪問3天，將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，就民主自由、中國軍事威脅台海及區域和平穩定等重大議題交換意見。

拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）曾任丹麥總理，是首位訪台的卸任北約（NATO）秘書長。外交部歐洲司長姚金祥今天清晨前往接機，拉斯穆森訪台期間，也將接受外交部長吳釗燮款宴，並與立法委員及智庫學者等交流。

拉斯穆森於2017年創立「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies Foundation），強化國際民主社群的團結；自2018年起每年舉辦「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit），邀請全球民主國家元首及政要與會。

2022年12月19日， 「民主聯盟基金會」創立滿五周年當天，拉斯穆森曾在推特po文紀念 (如下) 。

I created the @AoDemocracies to bring the world’s democracies closer together and to counter the threat from increasingly aggressive autocracies.



See our review of a great first five years and let’s keep fighting for a future based on freedom and democracy! https://t.co/7hyBwez6aG — Anders Fogh Rasmussen (@AndersFoghR) December 19, 2022

中央社報導，2019年吳釗燮赴丹麥「哥本哈根民主高峰會」致詞，自2020年起，蔡總統每年均受邀發表演說，大幅提高國際社會對民主台灣、台海安全及區域穩定的關注。