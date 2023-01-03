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南韓總統尹錫悅表示正與美商議聯合核演習　拜登卻回：沒有

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/03 11:07
圖為美國總統拜登於美國時間2日時，休假結束返回白宮（圖／美聯社）

圖為美國總統拜登於美國時間2日時，休假結束返回白宮（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓總統尹錫悅表示正就聯合核演習與美國商議，但拜登在接受採訪時卻予以否認。

根據韓聯社報導，尹錫悅在接受南韓媒體「朝鮮日報」採訪時表示，為了更有效的「延伸嚇阻」，南韓正與美國討論核武共同規劃、共同演習的概念，美國對此也相當積極。

「延伸嚇阻」意為美軍阻止他國對盟國發動攻擊，尤其為核武力量。

當拜登結束休假回到白宮，下直升機走回白宮的路上，記者團向他問道目前是否正與南韓討論聯合核演習時，拜登卻回應「沒有」，也沒有多做進一步的說明。

核戰力運用共同規劃（Joint Planning）和共同演習（Joint Exercise）為去年11月時，韓美兩國國防部長所出席的第54屆韓美安保協議會議（SCM）上達成協議的內容。

共同規劃指的是南韓參與美國的核政策及戰略、作戰計畫、快速遏止、應對方案等。

根據中央社報導，負責國際安全和武器管制事務的前美國代理助理國務卿康垂曼（Thomas Countryman）表示，美國長期以來一直與日本就核問題進行延伸嚇阻對話，並於2016年與南韓展開同樣的對話。第一次會議即是由康垂曼主持。

康垂曼今天接受電話採訪時表示，目前還不清楚尹總統的聲明中是新的內容，或是重述已在發生的事。

目前擔任武器管制協會（Arms Control Association）主席的康垂曼說，尹錫悅針對南韓人民的談話，似乎是對北韓的挑釁和言論所做的回應。

康垂曼說道，他確實認為這是尹錫悅和拜登政府向南韓政府及人民保證，美國承諾仍然堅定所作的努力。
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聯合核演習
尹錫悅
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